Tanya Vázquez deja Sale el Sol tras revelar complicaciones por una cirugía estética en la nariz

Tanya Vázquez atraviesa un momento importante en su vida personal y profesional. La actriz y conductora anunció su salida de Sale el Sol para concentrarse en un proceso médico relacionado con una cirugía de nariz que, según su testimonio, le provocó severas afectaciones.

Durante una emisión del matutino, la conductora habló sobre lo ocurrido y explicó que, hace casi seis años, tuvo una intervención después de sufrir un accidente que afectó la alineación de su nariz. Aunque su intención, relató, era corregir esa lesión, aseguró que al despertar descubrió que el procedimiento había sido mucho más invasivo de lo que esperaba.

Ahora, la actriz se prepara para una nueva cirugía reconstructiva y decidió hacer una pausa en su trabajo frente a las cámaras para atender esta situación.

Tanya Vázquez deja Sale el Sol por una cirugía IG: @tanyavazquezp

¿Por qué Tanya Vázquez dejó Sale el Sol?

Tanya Vázquez confirmó su salida de Sale el Sol después de aproximadamente un año dentro del matutino. La conductora explicó que necesita enfocarse en su salud debido a las consecuencias que enfrenta tras aquella cirugía nasal.

Su despedida ocurrió en el propio programa, donde sus compañeros le dedicaron un espacio para reconocer su trabajo y desearle éxito en esta nueva etapa.

Vázquez relató que originalmente acudió a una cirugía después de un accidente que había desplazado una parte de su nariz. Su intención, explicó, era corregir el problema:

Yo solamente quería que lo alinearan. Era todo lo que pedí.

Tanya Vázquez deja Sale el Sol por una cirugía IG: @tanyavazquezp

Sin embargo, al despertar tras la cirugía, se dio cuenta de que le habían realizado modificaciones mucho mayores a las que había planeado.

Desafortunadamente, pues ya dormida no supe qué era lo que iban a hacer y, en su momento, cuando despierto, la nariz ya estaba mutilada.

De acuerdo con sus declaraciones, la decisión de abandonar el programa está relacionada con la necesidad de someterse a una nueva intervención y cumplir con el proceso de recuperación correspondiente.

La salida de Tanya ocurre después de que la actriz se incorporara al programa de Imagen Televisión en 2025, luego de su participación en Las Estrellas Bailan.

Ahora, su prioridad será atender las consecuencias que atribuye a aquella intervención quirúrgica.

Tanya Vázquez deja Sale el Sol por una cirugía IG: @tanyavazquezp

¿Qué le pasó a Tanya Vázquez tras la cirugía de nariz?

Tanya Vázquez relató que, después de casi seis años, las alteraciones que presentó en su nariz tras la cirugía le han traído problemas respiratorios que todavía enfrenta. De acuerdo con las declaraciones de la actriz, tiene una perforación en el tabique nasal y dificultad para respirar, situación que también le ha provocado otros malestares.

No respiro, tengo una perforación y eso me impide respirar, pierdo el equilibrio. Me falta oxigenación, oído tapado, porque todo está conectado.

La actriz también recordó cómo se sintió después de la operación y explicó el impacto que esta experiencia tuvo en su vida y en su carrera.

Vázquez calificó lo ocurrido como una mala praxis y señaló que las consecuencias de la intervención modificaron su perspectiva sobre su futuro profesional.

Mutilaron la nariz, me dejaron sin hueso. Una perforación que me cambió la vida totalmente, desperté y ya era otra persona… En ese momento dije, y ahora a qué me voy a dedicar, en qué voy a trabajar, cómo voy a sacar adelante a mi hija.

Las declaraciones de Tanya reflejan que el problema no se limitó al aspecto estético. La dificultad para respirar se convirtió en una de las principales razones por las que ahora necesita una cirugía reconstructiva.

Tanya Vázquez deja Sale el Sol por una cirugía IG: @tanyavazquezp

¿Qué es una perforación del tabique nasal?

La perforación del tabique nasal es una abertura que aparece en la estructura que separa las dos fosas nasales. Durante el programa, Tanya estuvo acompañada por el doctor Noé Herrera, otorrinolaringólogo y cirujano plástico, quien explicó las características de su caso y lo calificó como complejo.

Es un caso extremadamente difícil, ella lo sabe. Tiene una perforación en el septum, que es lo que separa un lado del otro de la nariz, y, al haber una perforación, el aire fuga y no respira.

El tabique nasal es la estructura que divide las dos fosas nasales. Una alteración importante en esta zona puede modificar el flujo de aire y afectar la respiración.

En el caso de Tanya, el especialista explicó que la perforación requiere una reconstrucción para intentar recuperar el soporte de la nariz y cerrar la abertura que, según el testimonio de la actriz, quedó después de la intervención anterior.

Tanya Vázquez deja Sale el Sol por una cirugía IG: @tanyavazquezp

¿Cómo será la nueva cirugía de Tanya Vázquez?

La conductora se retirará de Sale el Sol para enfrentar una nueva cirugía de reconstrucción nasal. El doctor Herrera explicó que el procedimiento comenzará con la extracción de cartílago de una de sus costillas mediante una pequeña incisión en el tórax.

El primer paso es tomar cartílago y costilla a través de una incisión de 2 centímetros en el tórax, después se lamina y en el segundo tiempo haremos unos colgajos mucosos endoscópicos.

En la nueva cirugía de Tanya, el objetivo será reconstruir la estructura que necesita soporte y cerrar la perforación del tabique.

El especialista también explicó parte del procedimiento que utilizará para cubrir la zona afectada:

Vamos a girar mucosa […] para tapar este hueco y la perforación tenga un 100 % de cierre y 100 % de éxito.

Por su parte, la actriz mencionó que el nuevo procedimiento tiene dos objetivos: recuperar la función que indica haber perdido y reconstruir la apariencia de su nariz. Además, manifestó abiertamente su confianza en el especialista que llevará a cabo la intervención.

Tengo toda la plena confianza en él.

Según la información presentada en Sale el Sol, la intervención podría extenderse aproximadamente seis horas y la recuperación inicial prevista sería de unos dos meses.

Tanya Vázquez enfrenta así una nueva etapa en la que su prioridad será recuperar la función de su nariz y atender las secuelas que, de acuerdo con su testimonio, ha enfrentado durante los últimos años. Su salida de Sale el Sol representa una pausa en su carrera televisiva, pero también el inicio de un proceso reconstructivo que la actriz decidió compartir con el público.