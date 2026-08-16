Jimin de BTS protagoniza emotivo momento con una fan en uno de sus conciertos | VIDEO

Jimin de BTS protagonizó un emotivo encuentro con una niña durante el concierto que la agrupación ofreció este 15 de agosto en el estadio AT&T, ubicado en Arlington, Texas. El cantante se acercó a la pequeña, le obsequió el llavero que llevaba consigo y también le dio un beso en la mejilla.

En cuestión de horas, el video comenzó a compartirse en redes sociales, donde ARMY reaccionó al gesto del artista.

Captura de pantalla

¿Quién era la niña que recibió un regalo de Jimin?

Lejos de tratarse únicamente de una interacción espontánea, el momento formó parte de una sección dedicada a menores que asistieron al concierto mediante el programa “I Wish to Meet” de la Fundación Make-A-Wish.

Por medio de esta iniciativa, niños que viven con enfermedades críticas tienen la oportunidad de conocer a sus celebridades favoritas y disfrutar experiencias especiales relacionadas con sus mayores deseos.

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Durante esta parte del espectáculo, Jimin convivió con una de las pequeñas invitadas y decidió regalarle el llavero que llevaba. Después se acercó para darle un beso en la mejilla, acción que despertó una fuerte ovación entre los asistentes.

Heroes for Children agradece a Jimin por su gesto

A través de sus redes sociales, la cuenta de Heroes for Children publicó un video del encuentro y agradeció a Jimin por brindarles a los niños un momento único, especialmente a la pequeña Olivya.

“Todavía no hemos superado este momento ¡Gracias BTS por darle a nuestra chica Olivya el abrazo más dulce en el concierto de anoche! Un recuerdo que nunca olvidará”.

BTS llevó su gira ‘ARIRANG’ a Arlington

Como parte de su gira mundial, BTS se presentó el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington. El recinto confirmó dos conciertos del grupo para los días 15 y 16 de agosto, ambos programados para comenzar a las 20:00 horas, tiempo local.

Además de las canciones y coreografías preparadas para el espectáculo, la primera noche dejó este encuentro entre Jimin y la niña como uno de los momentos más emotivos y comentados por ARMY.