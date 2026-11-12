¿Cuántos episodios tendrá La ley de Alicia y cuánto durará cada uno?

La Ley de Alicia llegó a Netflix con una historia protagonizada por Fernanda Castillo que combina conflictos familiares, escándalos políticos y casos judiciales.

Sin embargo, quienes comenzaron a verla encontraron que la plataforma tiene preparado un calendario particular para sus episodios.

Este es el número de capítulos que tiene La Ley de Alicia en Netflix

La nueva serie mexicana La Ley de Alicia tiene 20 capítulos en total, pero Netflix decidió no publicarlos todos al mismo tiempo.

La primera temporada está dividida en dos entregas, cada una integrada por diez episodios.

La producción estrenó sus primeros capítulos el miércoles 11 de noviembre de 2026, fecha en la que los suscriptores pudieron comenzar a seguir la historia de Alicia, una mujer que regresa a ejercer como abogada después de permanecer dos décadas alejada de los tribunales.

A diferencia de otras series que lanzan un episodio por semana, Netflix optó por un estreno dividido en bloques. Esto permite ver varios capítulos consecutivos desde el primer día, aunque será necesario esperar algunas semanas para acceder al resto.

El calendario de lanzamiento quedó organizado de la siguiente manera.

Primera parte del capítulo 1 al 10, disponible desde el 11 de noviembre de 2026.

Segunda parte del capítulo 11 al 20, con estreno programado para el 9 de diciembre de 2026.

La Ley de Alicia, protagonizada por Fernanda Castillo, estrenó sus primeros 10 capítulos en Netflix el 11 de noviembre. Cortesía Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de La Ley de Alicia?

Los siguientes diez capítulos de La Ley de Alicia llegarán el miércoles 9 de diciembre de 2026. Netflix confirmó esta fecha desde la presentación oficial de la serie, por lo que el lanzamiento forma parte de su calendario original.

Entre ambas entregas habrá una espera de cuatro semanas. Durante ese periodo, los espectadores tendrán acceso a los primeros diez episodios, mientras que la continuación permanecerá pendiente hasta la fecha anunciada por la plataforma.

El estreno de diciembre permitirá conocer cómo avanzan los conflictos personales y profesionales de la protagonista, especialmente después de que su regreso al mundo laboral la obligue a enfrentar situaciones que no había vivido durante los últimos veinte años.

La ley de Alicia explora los prejuicios laborales y las consecuencias de un escándalo que obliga a una familia a reconstruirse. Cortesía Netflix

¿Cuánto durará cada capítulo de La Ley de Alicia?

Cada episodio tiene una duración aproximada de 41 a 48 minutos, aunque el tiempo puede variar entre capítulos.

Si tu idea es hacer un maratón completo de toda la primera parte, te tomaría alrededor de siete a ocho horas de reproducción.

Quienes prefieran esperar a que esté disponible toda la temporada podrán comenzar a verla a partir del 9 de diciembre.

La ley de Alicia, serie de Netflix, aborda cómo una mujer enfrenta las consecuencias del escándalo de corrupción e infidelidad de su esposo. Cortesía Netflix

De qué trata La Ley de Alicia, la serie de Fernanda Castillo

Fernanda Castillo interpreta a Alicia, una mujer que había construido su vida alrededor de su familia hasta que un escándalo relacionado con su esposo cambia sus planes y la obliga a recuperar su independencia económica.

Su marido, Aurelio, interpretado por Juan Manuel Bernal, termina encarcelado por corrupción mientras aparecen videos que lo relacionan con un escándalo sexual. La situación también afecta a sus hijos, quienes deben enfrentar la exposición pública de su familia.

Después de permanecer 20 años fuera de la abogacía, Alicia busca una oportunidad para regresar a los tribunales. El problema es que debe recuperar su experiencia profesional mientras intenta mantener la estabilidad de su hogar.

La historia combina los asuntos que llegan al despacho jurídico con las decisiones personales de su protagonista. Conforme retoma su carrera, Alicia comienza a cuestionar el matrimonio, sus relaciones y el futuro que desea construir.

Además de Castillo y Bernal, el reparto incluye a Michel Brown, quien interpreta a David, y Karina Gidi, encargada de dar vida a Diana. Ambos personajes forman parte del entorno profesional y personal que Alicia encuentra al regresar al ejercicio del derecho.

La ley de Alicia llega a Netflix el 11 de noviembre con una historia de traición, corrupción y segundas oportunidades. Cortesía Netflix

La Ley de Alicia es la adaptación mexicana de The Good Wife

La producción de Netflix está basada en The Good Wife, serie estadounidense creada por Robert y Michelle King que se estrenó en 2009 y tuvo siete temporadas hasta su conclusión en 2016.

La historia original seguía a Alicia Florrick, interpretada por Julianna Margulies, quien retomaba su carrera como abogada después de que su esposo, un político, quedara involucrado en un escándalo público que afectaba a toda su familia.

Para la versión mexicana, la producción conserva el conflicto que obliga a su protagonista a regresar al trabajo, pero desarrolla la historia dentro de un entorno jurídico y social relacionado con México.

La dirección está a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos y José Ramón Chávez Delgado, mientras que el equipo de guion incluye a Fernanda Eguiarte, Jimena Gallardo, Itzel Lara, Patricia Ordaz Cruz y Carlos Trujano.

La serie también cuenta con las actuaciones de Darío Yazbek, Yoshira Escárrega, Karla Gaytán, Axel Madrazo y Patricia Bernal, entre otros integrantes del elenco que participan en los conflictos familiares y judiciales de la historia.