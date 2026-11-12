Brenda Song revela que se desmayó en un jacuzzi hirviendo durante las grabaciones de Zack y Cody

Brenda Song, recordada por interpretar a London Tipton en Zack y Cody: Gemelos en acción, habló sobre una de las experiencias más difíciles que vivió mientras trabajaba para Disney Channel y que terminó en un accidente durante una grabación.

La actriz de 38 años compartió lo ocurrido durante su participación en Wildmen, el podcast conducido por su antiguo compañero Dylan Sprouse y Brendan Columbus. En la conversación, ambos recordaron situaciones que enfrentaron detrás de cámaras durante sus años en la popular comedia juvenil.

Song reconoció que guarda buenos recuerdos de aquella etapa, aunque también considera que las exigencias laborales y los salarios no correspondían con el trabajo que realizaban. Entre las anécdotas que compartió destacó un incidente que la hizo perder el conocimiento.

Brenda Song reveló que sufrió un desmayo durante las grabaciones de Zack y Cody y cuestionó sus condiciones laborales. IG fallontonightbts

Brenda Song se desmayó durante una grabación de Zack y Cody

Durante la entrevista, Brenda Song recordó que se encontraba filmando una escena dentro de un jacuzzi cuando comenzó a sentirse mal. La actriz explicó que inicialmente no comprendía qué estaba sucediendo, pues experimentó dificultades para respirar y una intensa sensación de calor.

De acuerdo con Dylan Sprouse, el sistema de calentamiento del jacuzzi presentó una falla. El actor aseguró que el equipo había alcanzado una temperatura de 250 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 121 grados Celsius, aunque esa cifra no cuenta con una verificación independiente.

Song explicó que, mientras permanecía dentro del agua, comenzó a notar que su respiración cambiaba y que el pecho le ardía. En un principio pensó que podía tratarse de un ataque de pánico, pero segundos después perdió el conocimiento.

La actriz recordó que alcanzó a ver destellos antes de desmayarse. El incidente sorprendió a sus compañeros, especialmente porque, según Sprouse, ella acostumbraba continuar con las grabaciones sin expresar quejas, incluso cuando las condiciones de trabajo resultaban incómodas.

El actor señaló que otras personas involucradas en la escena ya habían manifestado su preocupación por el calor. Sin embargo, la situación adquirió mayor gravedad cuando Brenda Song se desmayó, lo que provocó una reacción inmediata entre los integrantes de la producción.

Sprouse también comentó que su compañera probablemente habría continuado trabajando si no hubiera perdido el conocimiento. Ambos recordaron el episodio durante el podcast, aunque no precisaron en qué capítulo ocurrió. El actor lo relacionó con la producción de Zack y Cody: Gemelos a bordo.

Brenda Song compartió elenco con Dylan y Cole Sprouse y Ashley Tisdale en la serie Zack y Cody de Disney Channel. IG brendasong

Brenda Song asegura que trabajaban demasiado y recibían bajos salarios en Disney

El accidente no fue el único tema que abordó la actriz. Durante la conversación, Brenda Song cuestionó las condiciones económicas que enfrentaron los integrantes del elenco mientras participaban en las producciones juveniles de Disney Channel.

La intérprete aseguró que, pese a disfrutar su experiencia, considera que los actores recibían una compensación insuficiente frente a las jornadas y responsabilidades que asumían. También reconoció que algunos periodos de aquellos años resultan difíciles de recordar por completo.

Song explicó que, al revisar su trayectoria, le sorprende la diferencia entre el éxito alcanzado por la serie y los beneficios económicos que obtuvieron sus protagonistas. Incluso comentó que, en retrospectiva, parecía que ellos pagaban por la oportunidad de trabajar.

No obstante, la actriz evitó presentar toda su etapa en Disney como una experiencia negativa. Reconoció que la compañía le permitió llegar a una audiencia internacional y conseguir oportunidades que contribuyeron al desarrollo de su carrera en televisión y cine.

Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos que Dylan Sprouse había realizado días antes sobre las regalías correspondientes a las retransmisiones de la serie, un tema que también abordó con el actor Phill Lewis, quien interpretó al señor Moseby.

Brenda Song retomó su papel de London Tipton en Zack y Cody: Gemelos a bordo, serie de Disney Channel. Disney Plus

Dylan Sprouse revela cuánto recibió por las regalías de Zack y Cody

A principios de noviembre, Dylan Sprouse aseguró que solamente había recibido un pago por derechos residuales relacionado con su participación en la franquicia. La cantidad llamó la atención debido a la popularidad que alcanzó el programa durante su transmisión.

Según el actor, el único cheque que recuerda haber recibido correspondía a un episodio especial que reunió a personajes de Zack y Cody y Hannah Montana, dos de las producciones juveniles más conocidas de Disney Channel.

Sprouse cuestionó que una producción con una audiencia tan amplia no hubiera representado mayores ingresos posteriores para sus protagonistas. Por su parte, Phill Lewis también habló sobre las condiciones de contratación y la manera en que se organizaban las grabaciones.

Lewis señaló que algunas escenas adicionales se utilizaban para construir episodios que, según su versión, no siempre generaban una compensación independiente para los actores. Sus declaraciones se centraron en los acuerdos económicos de aquella etapa de la televisión juvenil.