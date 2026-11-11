Coachella 2027 anuncia su cartel: Dua Lipa, SZA, Daddy Yankee y Tame Impala encabezan el festival

Coachella 2027 ya comenzó a generar expectativas entre los amantes de la música, especialmente entre quienes esperan cada año conocer a los cantantes y agrupaciones que formarán parte de este famoso festival que se realiza en Estados Unidos.

Aunque todavía faltan algunos meses para que se lleve a cabo, los preparativos ya están en marcha y los organizadores finalmente compartieron uno de los anuncios más esperados: el cartel de artistas que se presentarán en la próxima edición.

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Como ha ocurrido en años anteriores, el evento reunirá a músicos de diferentes géneros, por lo que habrá opciones para quienes disfrutan del pop, rock, reguetón, música electrónica e incluso el K-pop, que también tendrá representación en esta ocasión.

Coachella 2027 anuncia su cartel

Después de varios meses de espera, los organizadores de Coachella confirmaron que Dua Lipa, SZA y Tame Impala serán los artistas principales de la edición de 2027, mientras que Daddy Yankee también formará parte del evento con una presentación especial.

La cantante británica Dua Lipa será la encargada de encabezar la programación de los viernes, mientras que Tame Impala, proyecto musical del australiano Kevin Parker, tendrá el lugar principal durante los sábados.

Captura de pantalla

Para cerrar cada fin de semana, SZA se presentará los domingos, convirtiéndose en otra de las grandes figuras que llegarán al escenario del festival.

Sin embargo, uno de los anuncios que más llama la atención es la participación de Daddy Yankee, quien fue elegido como uno de los artistas que encabeza el cartel y ofrecerá un espectáculo especial.

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JISOO de BLACKPINK llevará el K-pop a Coachella 2027

Los seguidores del K-pop también tendrán motivos para estar pendientes de esta edición, ya que JISOO, integrante de BLACKPINK, aparece entre las artistas confirmadas para Coachella 2027.

La cantante surcoreana formará parte de la programación del viernes, día en el que también estarán Dua Lipa y Madonna, una de las figuras más reconocidas de la música pop.

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JISOO ha desarrollado su carrera como solista de manera paralela a sus actividades con BLACKPINK, por lo que su participación en el festival será una oportunidad para que el público disfrute de su música fuera de las presentaciones grupales.

¿Qué otros artistas estarán en Coachella 2027?

La lista de invitados no se limita a los cantantes principales. El festival también contará con la participación de artistas que han conseguido reconocimiento en diferentes partes del mundo.

Entre las figuras confirmadas destaca Madonna, quien compartirá la programación del viernes con Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani y Leon Thomas.

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También habrá espacio para la música electrónica con DJ como Tiësto, Martin Garrix, Kygo y Dom Dolla, mientras que el rock y los sonidos alternativos estarán representados por agrupaciones como Weezer y The Neighbourhood.

¿Cuándo y dónde será Coachella 2027?

Quienes tengan planes de asistir al festival deberán considerar que los conciertos se realizarán durante dos fines de semana consecutivos de abril.

Primer fin de semana: 9, 10 y 11 de abril de 2027.

Segundo fin de semana: 16, 17 y 18 de abril de 2027.

El lugar elegido será nuevamente el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, un espacio que cada año recibe a miles de asistentes.

coachella

Una de las características de Coachella es que cuenta con siete escenarios, donde se presentan tanto artistas de fama internacional como músicos independientes.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Coachella 2027?

De acuerdo con la información anunciada por los organizadores, la venta de boletos comenzará el viernes 13 de noviembre. Para quienes se encuentren en la Ciudad de México, la venta iniciará a las 2:00 de la tarde.

Las entradas podrán adquirirse mediante la página oficial del festival, donde también se podrá consultar la información sobre la próxima edición.

¿Dónde ver Coachella 2027 en vivo?

No será necesario viajar hasta California para disfrutar de algunas de las actuaciones, ya que el festival también contará con transmisiones por internet.

Los organizadores anunciaron que, al igual que en 2026, los conciertos podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube de Coachella.

La transmisión incluirá actuaciones de los siete escenarios, lo que permitirá que los fans de diferentes países puedan seguir las presentaciones de sus artistas favoritos.