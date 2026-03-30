Sylvia Pasquel y Rocío Banquells de luto: muere su hermano José Manuel; así se despidieron de él

Sylvia Pasquel y Rocío Banquells atraviesan un momento complicado tras la muerte de su hermano José Manuel Banquells, quien falleció a los 69 años. La noticia se dio a conocer durante el fin de semana, cuando la familia decidió compartir públicamente la pérdida a través de redes sociales, donde expresaron su tristeza y dedicaron mensajes de despedida.

El fallecimiento de José Manuel, hijo del reconocido actor y director Rafael Banquells, ha generado conmoción entre quienes seguían de cerca a la familia. Aunque se trata de una figura que mantenía un perfil más reservado, su partida ha despertado interés debido a los emotivos testimonios de sus hermanas.

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Así despidieron sus hermanas a José Manuel Banquells

A través de Instagram, Mary Paz Banquells hermana de Sylvia y Rocío, compartió detalles sobre el fallecimiento de su hermano, señalando que ocurrió el sábado 28 de marzo. Para acompañar el anuncio, publicó imágenes y videos de momentos familiares, donde se puede ver a José Manuel disfrutando de reuniones y celebraciones.

“Tengo el corazón y el alma destrozados”, escribió.

También expresó agradecimiento por todo lo vivido junto a él, destacando la cercanía que siempre tuvieron:

“Gracias por todo el amor que me diste a mí y a mis hijos, gracias por todos los momentos vividos y disfrutados, gracias por siempre cuidarme, protegerme y estar a mi lado siempre, por todo lo que reímos y lloramos juntos, siempre estarás en mi corazón hermano querido”.

Por su parte, Sylvia Pasquel optó por un mensaje breve pero lleno de sentimiento, acompañado de fotografías de su hermano.

“Buen viaje hermanito querido!!! Te vamos a extrañar”.

Especial

En otra publicación, Rocío Banquells también expresó su tristeza con un mensaje más extenso, donde recordó a su hermano como una persona especial y destacó su calidad humana.

“Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS, sé que él, te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano. Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos”.

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En ese mismo mensaje, dejó entrever que José Manuel habría enfrentado problemas de salud antes de fallecer, aunque sin dar detalles específicos.

“Ya sé que no estás sufriendo hermano y eso me da un poco de paz en mi corazón, pero COÑOOOOO!!!!!! no encuentro consuelo. LUCHASTE COMO LOS GRANDES GUERREROS pero CARA!?!!!! perdimos esta injusta batalla”.

Hasta ahora, la familia no ha confirmado oficialmente la causa de muerte, por lo que todo apunta a que se trata de un tema que han decidido mantener en privado.

¿Quién era José Manuel Banquells?

José Manuel Banquells, también conocido como “Joe”, nació el 9 de junio de 1957. Formaba parte de una familia con una importante trayectoria dentro del espectáculo mexicano, siendo hijo de Rafael Banquells y de la actriz Dina de Marco.

Aunque no tuvo la misma exposición mediática que algunos de sus familiares, quienes lo conocieron destacan su personalidad cercana y su amor por la familia.

PJG