Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia, según un estudio genealógico

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia, de acuerdo con un nuevo estudio genealógico de MyHeritage que confirmó que ambas actrices tienen un parentesco lejano.

Lo anterior llama la atención debido a que durante años la actriz de Euphoria ha sido comparada con la legendaria estrella de Hollywood por su apariencia y la forma en que ha retomado los elementos de la estética de Monroe.

¿Qué parentesco tienen Sydney Sweeney y Marilyn Monroe?

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe. @sydney_sweeney

Según la investigación de MyHeritage, Sweeney y Monroe son primas novenas, una vez removidas, lo que significa que comparten un antepasado común, pero existe una gran cantidad de generaciones entre ellas.

El estudio señala que las líneas paternas de ambas son el vínculo. Por un lado, Steven Sweeney, padre de Sydney; y por el otro, Charles Stanley Gifford, quien fue identificado como el padre biológico de Marilyn Monroe.

Ambas ramas familiares desencadenan hasta Ezra Pery, un hombre que vivió en Massachusetts durante el siglo XVII.

¿Quién fue Ezra Perry?

Perry fue uno de los primeros pobladores europeos de Sandwich, Massachusetts. Murió en 1689 y, varios siglos después, una de las ramas de sus descendientes terminó formando parte del árbol familiar de Marilyn Monroe, mientras que otra llegó hasta la familia paterna de Sydney.

Por lo anterior, aunque las actrices son consideradas familiares, no es un parentesco cercano el que tienen. El vínculo se remonta hasta un antepasado que vivió hace aproximadamente cuatro siglos, pro lo que no son primas directas ni pertenecen a una misma generación familiar.

No obstante, la coincidencia resulta llamativa porque Sydney ha sido comparada repetidamente con Marilyn Monroe. Las dos son rubias y su imagen está asociada con el glamour de Hollywood, además de que Sweeney ha hecho homenajes bastante evidentes a la actriz.

Por ejemplo, en febrero pasado, Sweeney acudió al Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara con un vestido de Ceil Chapman que Marilyn Monroe había utilizado en una famosa portada de LIFE de 1952. El diseño de Sweeney era prácticamente idéntico al que había llevado Monroe.

Asimismo, la actriz también evocó a Monroe durante el estreno de The Housemaid, en diciembre de 2025, cuando apareció con un vestido blanco que recordaba al famoso atuendo que Monroe utilizó en The Seven Year Itch, película de 1955.

¿Sydney Sweeney sabía que era familiar de Marilyn?

Sydney Sweeney. @sydney_sweeney

Hasta ahora, no hay indicios que apunten que Sydney conociera previamente el parentesco con Monroe. El vínculo fue localizado recientemente a partir de la investigación de MyHeritage en sus archivos y árboles genealógicos.

Sobre ello, el director de la investigación, explicó que las comparaciones constantes entre las dos actrices llevaron al equipo a investigar si existía un vínculo familiar real y la búsqueda terminó encontrando la rama que conecta a ambas con Ezra Perry.

El interés de la investigación creció luego de las comparaciones que hacían entre Sydney y Monroe, las cuales no se limitan al físico, sino a los distintos elementos de la estética de Hollywood que Sweeney ha incorporado en varias ocasiones, como los vestidos ceñidos, peinados con ondas, maquillaje inspirado en décadas pasadas y referencias directas a fotografías y atuendos.

“La Marilyn Monroe moderna”

Tanta ha sido la comparación de ambas actrices, que Scooter Braun, pareja de Sweeney, la describe como “la Marilyn Monroe moderna”.

El empresario podría proponerle matrimonio a la actriz en los próximos meses. “Piensa que ella es la Marilyn Monroe moderna”, señalan declaraciones recientes.

La pareja fue vista el pasado fin de semana en los servicios de Rosh Hashaná en el Temple Sholom de Greenwich, Connecticut, donde se sentaron en la parte trasera del recinto.

Días antes de viajar a Europa, ambos fueron fotografiados en Los Ángeles. También la pareja fue fotografiada besándose durante el Festival de Cine de Venecia.