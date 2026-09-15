Dave Green, director de Coyote vs. Acme, viene a México: fecha y lugar para verlo

Dave Green, director de Coyote vs. Acme, visitará México para encontrarse con los seguidores de la película, luego de que el país se convirtiera en uno de sus mercados más importantes en taquilla. El cineasta participará en una función especial en la Cineteca Nacional, donde también tendrá un encuentro con el público.

La visita ocurrirá el próximo lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional de Xoco, en la Ciudad de México, informó Zima Entertainment, distribuidora de la cinta en nuestro país. Green acompañará la proyección y aprovechará el encuentro para agradecer la respuesta que ha tenido la producción entre los espectadores mexicanos.

¿Cuándo estará Dave Green en la Cineteca Nacional?

La función especial de Coyote vs. Acme está programada para el 21 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de Xoco, ubicada en avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. La película forma parte actualmente de la programación de la Cineteca Nacional.

Hasta el momento, el anuncio difundido por la distribuidora no especifica una dinámica adicional para conocer al director ni detalla si habrá un mecanismo especial para acceder al encuentro, más allá de la función anunciada. Por ello, los interesados deberán consultar la cartelera y los canales oficiales de la Cineteca para conocer la disponibilidad de localidades.

Coyote vs. ACME: horarios y dónde ver la película en la Cineteca Nacional Foto: Ketchup Entertainment

La llegada de Green ocurre después de que la cinta superara los 12 millones de dólares de recaudación en México, de acuerdo con cifras difundidas por Zima Entertainment. Datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) reportados esta semana colocaban su acumulado en alrededor de 224 millones de pesos.

México había mostrado desde el estreno una fuerte respuesta hacia la película. Durante sus primeros días en cartelera, del 27 al 30 de agosto, consiguió 73.84 millones de pesos y llevó a las salas a alrededor de 1.17 millones de espectadores.

De película cancelada a éxito en los cines

El desempeño de Coyote vs. Acme resulta particular por la historia que atravesó antes de llegar a las salas. Warner Bros. Discovery decidió archivar la producción en 2023 cuando la película ya estaba prácticamente terminada, como parte de una estrategia de reducción de costos de la compañía.

La decisión provocó críticas de integrantes de la industria y seguidores de los Looney Tunes. La cinta permaneció sin fecha de estreno hasta que Ketchup Entertainment adquirió sus derechos de distribución, en una operación reportada en alrededor de 50 millones de dólares, y decidió llevarla finalmente a los cines.

La película también ha obtenido una recepción favorable entre la crítica. Actualmente mantiene 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en más de 260 reseñas recopiladas por el sitio, mientras que la evaluación del público verificado se ubica en 95%.

¿De qué trata Coyote vs. Acme?

La historia retoma una de las bromas más conocidas de los Looney Tunes: los productos de la compañía ACME que el Coyote compra una y otra vez para intentar capturar al Correcaminos y que casi siempre terminan explotándole, aplastándolo o lanzándolo por un precipicio.

Esta vez, Wile E. Coyote decide llevar sus problemas ante la justicia y contrata al abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, para demandar a ACME por los daños provocados por sus productos. Del otro lado se encuentra el abogado de la compañía, interpretado por John Cena.

Dave Green dirige la producción híbrida de animación y acción real, cuyo reparto también incluye a Lana Condor, Tone Bell y P.J. Byrne, además de personajes clásicos como Bugs Bunny, Porky, el Pato Lucas y el propio Correcaminos.

La visita del director a México cierra, al menos simbólicamente, una historia poco común para una producción de Hollywood: una película que estuvo guardada durante años, encontró una nueva distribuidora y terminó llevando a su director a agradecer personalmente a uno de los públicos que mejor la recibió.

bgpa