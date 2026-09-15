¿De qué murió Yuri Nakamura? La actriz ocultó su enfermedad por 13 años

La actriz japonesa-coreana Yuri Nakamura falleció el 1 de septiembre a los 44 años de edad. Su agencia representante, Alpha Agency, confirmó la lamentable noticia el 14 de septiembre a través de un comunicado oficial. La industria del entretenimiento asiático pierde a una figura destacada de series internacionales de gran éxito como Romantics Anonymous.

La intérprete construyó una sólida carrera en el cine y la televisión durante más de dos décadas. Nakamura, nacida en la ciudad de Neyagawa, provino de una familia de ascendencia mixta que influyó profundamente en su visión artística. Su padre perteneció a la tercera generación de coreanos Zainichi radicados en territorio nipón.

Yuri Nakamura murió a los 44 años. Foto de IG: @yurinakamurawoori

Su madre mantuvo la ciudadanía compartida entre Corea del Sur y Japón a lo largo de su vida. En el ámbito profesional, la estrella enfrentó su proceso médico alejada por completo de los reflectores mediáticos. Los directivos de su agencia y la propia actriz acordaron guardar silencio absoluto para evitar distracciones en los sets de grabación.

El diagnóstico final: ¿De qué murió la actriz Yuri Nakamura?

Yuri Nakamura murió a causa de un agresivo cáncer de recto que minó su salud durante las últimas semanas de agosto. Los médicos diagnosticaron esta enfermedad por primera vez hace 13 años. La estrella logró la remisión temporal tras recibir tratamiento y continuó con su pesada agenda laboral bajo estrictas revisiones médicas periódicas.

El panorama clínico cambió drásticamente en enero de 2025 tras confirmar el regreso del cáncer. Los cirujanos operaron a la estrella de Netflix con éxito inicial, pero descubrieron metástasis tras concluir la intervención quirúrgica. Los especialistas descartaron una cura definitiva y enfocaron los recursos médicos en controlar los síntomas para extender su calidad de vida.

Yuri Nakamura padecía cáncer. Foto de IG: @yurinakamurawoori

La situación empeoró gravemente en agosto de 2026 al sufrir una obstrucción intestinal severa. El equipo médico informó a Nakamura que su cuerpo presentaba fallas irreparables y le quedaba poco tiempo de vida. La agencia reportó que la actriz recibió la noticia con total serenidad y mantuvo una sonrisa hasta su último aliento junto a su familia.

De los escenarios musicales al éxito internacional en pantalla

El camino al estrellato de Nakamura arrancó lejos de la actuación y los guiones dramáticos. La artista, registrada al nacer bajo el nombre de Yuri Sei, superó audiciones de canto en 1996 en el programa Asayan. Este logro la llevó a formar el dúo musical YuriMari, proyecto que debutó en 1998 y terminó su ciclo apenas un año después.

El fin de su etapa musical impulsó su transición definitiva hacia la actuación. La cinta Pacchigi! Love & Peace de 2007 marcó un punto de inflexión en su trayectoria artística. Su interpretación de una joven coreana Zainichi le otorgó el codiciado premio a Mejor Actriz y Revelación en el prestigiado Festival de Cine de Osaka.

Yuri Nakamura protagonizó Romantics Anonymous. Foto: Netflix

Su talento cruzó fronteras en la recta final de su prolífica vida laboral. La actriz grabó proyectos de alto perfil como Fukushima 50 y la aclamada cinta After the Storm. Las plataformas digitales impulsaron su rostro a nivel global con el drama Beyond Goodbye y la serie Romantics Anonymous, filmada con un equipo coreano.

Alpha Agency finalizó su mensaje público resaltando la inmensa fortaleza emocional de su representada. La compañía aseguró que las últimas dos décadas de la actriz combinaron duras batallas desde las camas de hospital con momentos repletos de absoluta felicidad, proyectos exitosos y encuentros extraordinarios.