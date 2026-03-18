O11CE: nueva generación; vuelve a rodar el balón

Lo que empezó en 2017 como un mero proyecto juvenil en Argentina sobre amistad, rivalidad y futbol, se convirtió en un fenómeno que se dividió en tres temporadas y 220 capítulos. La fama que adquirió O11CE y que trascendió fronteras gracias al trabajo actoral y sobre la cancha del argentino Mariano González, el mexicano Juan David Penagos y el brasileño Luan Brum, hizo que se le diera forma a una secuela con los mismos actores, hoy ya más maduros, que llevará por nombre O11CE: Nueva Generación.

“Para mí fue una linda sorpresa el retorno de O11CE. No me lo esperaba ni a palos, yo pensé que era un capítulo cerrado, súper lindo, seguía de alguna manera loca evolucionando porque notaba cómo audiencias nuevas reaccionaban a la serie, pero nunca me imaginé que iba a haber una vuelta. Entonces, cuando la hubo, se me despertó algo muy rápido y muy lindo de: ‘¿Qué le pasó a Gabo estos años?’. Mi imaginación empezó a disparar y ahí me encontré con un texto muy rico en ese sentido de esta madurez que o le encontré a Gabo y le pasaron tantas cosas que ya no es más el niño se siempre, con la simpleza de siempre”, contó el protagonista de la serie Mariano González, en entrevista con Excélsior.

González, quien inició la serie siendo un joven de 15 años y concluyó la misma con casi 18, está de vuelta en esta nueva entrega donde se ve cómo Gabo Guevara, su personaje, tras haber llegado al Real Madrid y haber tenido una buena racha, se toma unas vacaciones y regresa a Argentina para sacar adelante a los Halcones Dorados, el equipo al que no le está yendo nada bien y del que años atrás él salió. Junto a sus amigos André Dedé Duarte (Luan Brum) y Ricky Flores (Juan David Penagos) se arman una estrategia para levantar a su equipo al mismo tiempo que se enfrentan a intereses económicos.

El actor mexicano Juan David Penagos comentó que en cierta forma existe un paralelismo entre sus vidas reales, sus personajes y la madurez que hoy tienen y que les llevan a pasarle la batuta a las nuevas generaciones que se verán en la ficción.

“Si bien lo importante no es llegar, sino mantenerse en todo, la responsabilidad de los personajes, de compartir con la nueva generación de los Halcones esa experiencia en la vida como en la cancha, es lo que más va a motivar a las nuevas generaciones que van a ver la serie. Siento que muchos chicos que ya vieron la serie de hace mucho tiempo, van a sentir que también están acompañando y cumpliendo el sueño con nosotros. Quienes se van a sumar a esta mueva temporada también se van a ilusionar tanto con nosotros como con los Halcones nuevos. Eso es muy lindo y se sigue proyectando en la serie esa ilusión de perseguir tus sueños”, explicó David Penagos.

Para esta nueva temporada, que se estrenará hoy en la plataforma Disney+, la historia también muestra cómo al equipo de los Halcones Dorados llegan nuevos fichajes: un joven mexicano llamado Gael, interpretado por Emiliano González, así como los jugadores argentinos Benjamín, encarnado por Massimo Pomponio y Tomás, interpretado Faustino Bo.

Emiliano González, joven actor y quien fuera parte de la banda LemonGrass, fue fichado por la producción de O11CE para darle rostro a esta nueva generación que busca seguir los pasos de sus antecesores en el futbol. En la charla que este medio tuvo con los actores, se le preguntó a Emilio González lo simbólico que era para él entrar a O11CE: Nueva generación.

“Imagínate, yo era un niño chiquillo que veía una serie que me encantaba de futbol, pasan los años, creces, de la nada eres actor, coincides con que amas el futbol y un proyecto así se pone en tus manos. El poder cruzarme con JuanDa, con Mariano, con toda la producción, pero principalmente con los actores a quienes yo veía de chiquito, fue como un sueño que aún no entiendo cómo es posible que puedo tener la responsabilidad de poder llevar a O11CE: Nueva generación a un nuevo mundo y a nuevos caminos diferentes. Es un reto espectacular”, relató Emiliano González, de 23 años.

Sobre el hecho de ser el joven mexicano que llega a esta producción argentina, Emilio González sacó a flote el orgullo.

“Poder ser inspiración como mexicano, con un personaje mexicano, en otro país, en otro contexto y que los niños mexicanos puedan decir que sí se puede lograr lo que se sueña, es increíble”, acotó Emi González.

Con respecto a la magia de las escenas de futbol, se le preguntó al elenco qué es lo que la audiencia no ve que hay detrás de una secuencia bien ejecutada del deporte que frente a las cámaras se ve impecable.