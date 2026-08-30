Gungo y los juegos cavernícolas, una animación mexicana que no teme a filmes extranjeros 

Los costos y el tiempo que requiere levantar una película siguen siendo parte de los retos de hacer animación en México. Para el equipo de Gungo y los juegos cavernícolas, que estrena el 3 de septiembre en cines del país, estos desafíos no impiden que las producciones nacionales puedan competir con las propuestas que llegan de otros países.

Durante la alfombra roja de Gungo y los Juegos Cavernícolas, parte del elenco habló con Excélsior sobre el lugar que ocupa la animación mexicana y las dificultades que todavía enfrenta para llevar nuevas producciones a las salas de cine.

Para Raúl Aldana, uno de los principales retos aparece desde el momento de intentar levantar una producción animada.

Es muy difícil hacer una película animada y cuesta muchísimo dinero. Requiere de muchos inversionistas que es difícil reclutar”, explicó.

También destacó que, en el caso de Gungo y los juegos cavernícolas, el resultado fue posible gracias a la suma de distintas áreas y talentos.

Creo que esta película tiene la perfecta combinación: la creatividad de los hermanos Riva Palacio, la animación, que es muy buena, y las actuaciones en español. Hay una combinación de talentos impresionante”, señaló.

UN PROYECTO QUE LLEVABA AÑOS

Silvia Navarro, quien hace la voz de Lana, recordó que la película necesitó varios años de trabajo antes de llegar a la pantalla y relacionó ese proceso con uno de los temas que aborda la historia.

Sé que este proyecto se estuvo levantando por años. Es lo mismo que la historia: resiliencia. Cuando crees que las cosas no van a suceder, se puede. Siempre hay que estar atrás de tus objetivos, atrás de tus sueños y se van a lograr. Gungo y los Juegos Cavernícolas, tal cual la película, es un ejemplo y un mensaje de eso”, comentó.

La actriz Silvia Navarro (Lana) Alfombra roja Gungo y los juegos cavernícolas. Cortesía Darío Luna

Por su parte, Joaquín Cosío cree que el resultado muestra el nivel que puede alcanzar una producción realizada en México. “Es una animación hecha con toda la mano, que no tiene nada que pedirle a las animaciones extranjeras”, aseguró.

El actor también destacó que detrás de la cinta existe una productora con años de experiencia, por lo que considera que el proyecto se suma a una historia que la animación mexicana lleva tiempo construyendo.

FRENTE A LAS GRANDES PRODUCCIONES

El público mexicano tiene a su alcance producciones provenientes de distintas partes del mundo. Noé Velázquez señaló que buena parte del cine que se consume en México llega de Estados Unidos, aunque también destacó la presencia de otros mercados.

“Nosotros como mexicanos consumimos muchísimo cine, sobre todo de Estados Unidos; últimamente también vienen producciones de Japón, de Turquía, etcétera”, comentó.

Frente a esa oferta, Velázquez considera que Gungo y los juegos cavernícolas cuenta con elementos para competir más allá del mercado nacional. “Creo que esta película, a nivel visual, a nivel humor y a nivel historia, compite mundialmente”, expresó.

Humberto Vélez, Raúl Andana, Mario Filio y Noe Velázquez durante la Alfombra roja de la película Gungo y los juegos cavernícolas. Cortesía Darío Luna

Mario Filio coincidió al destacar distintos aspectos de la producción, entre ellos el guion, la música, los efectos, la iluminación y la propia animación. Al hablar sobre el camino que ha recorrido la animación mexicana, el actor de doblaje pidió voltear hacia los proyectos que ya se han realizado.

Yo creo que vean para atrás un poquito, vean lo que han hecho los hermanos Riva Palacio, los creadores de Huevocartoon; recuerden buenos proyectos, sobre todo un humor muy peculiar, muy mexicano”, dijo.

Para Filio, Gungo y los juegos cavernícolas representa un nuevo punto dentro de ese recorrido. “Es el culmen de todo lo que ellos han hecho hasta ahorita; para ellos es su mejor película”, afirmó.

UN SALTO DE LAS REDES AL DOBLAJE

La peli también reunió a figuras provenientes de distintos ámbitos. Filio destacó que el reparto combina actores de doblaje con intérpretes de cine, teatro y televisión, además de creadores surgidos de las redes sociales.

Entre ellos está Ricky Limón, quien presta su voz al protagonista y encontró en Gungo y los juegos cavernícolas la oportunidad de probarse en un terreno distinto al contenido que realiza para plataformas digitales.

Somos muy encasillados en las redes sociales para hacer videos. Tenemos maneras muy especiales de conectar con la gente, sabemos que tenemos el talento y las facultades para poder conectar con ellos en una pantalla grande, en una canción, en una película”, explicó.

El Startalent Ricky Limón (Gungo). Durante la alfombra roja de la película Gungo y los juegos cavernícolas. Cortesía Darío Luna

Ricky Limón reconoció que existe una distancia entre las figuras que siguen las nuevas generaciones y el público adulto, algo que también buscó romper con su participación en la cinta.

Somos los nuevos, somos los que los niños consumen pero los adultos no comprenden, y aquí estamos para demostrar que podemos conectar con toda la familia”, afirmó.

El creador de contenido también tuvo que adaptarse al proceso de doblaje, desde sincronizar su interpretación con los movimientos de Gungo hasta trabajar al mismo tiempo con la imagen y el guion. Sin embargo, encontró un punto a su favor en la cercanía que sintió con el personaje.

“Yo soy Gungo, genuinamente. Se me hizo muy fácil con él”, comentó.

UNA AVENTURA ENTRE CAVERNÍCOLAS

Gungo y los juegos cavernícolas sigue a Gungo, el hijo del jefe de su tribu, quien termina expulsado del lugar donde ha vivido y debe aprender a sobrevivir lejos de las comodidades a las que estaba acostumbrado.

Durante su aventura se une a otros personajes que también fueron considerados débiles o poco útiles por sus comunidades. Juntos deberán aprovechar sus distintas habilidades y participar en los Juegos Cavernícolas, una serie de competencias en las que la fuerza física no será suficiente para salir adelante.

La película, dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, cuenta con las voces de actores y creadores como Ricky Limón, Karen Torres, Joaquín Cosío, Daniel Sosa, Silvia Navarro, Humberto Vélez, Mario Filio y Raúl Aldana, entre otros.