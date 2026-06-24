Si ya viste Supergirl o estás por verla en cines, probablemente tienes una duda muy concreta: ¿hay que quedarse hasta el final de los créditos?

La respuesta es no. Supergirl no tiene escena postcréditos ni una escena a mitad de créditos. La película termina con su historia principal y no incluye una secuencia extra para adelantar otro proyecto del DCU.

¿Supergirl tiene escena postcréditos?

No, Supergirl no tiene escena postcréditos. A diferencia de muchas películas de superhéroes, la cinta protagonizada por Milly Alcock no guarda una sorpresa después de los créditos finales. Tampoco incluye una escena intermedia, por lo que no hay una secuencia adicional que conecte directamente con otra película o serie de DC.

Esto significa que, cuando termina la película, no hay que esperar un cameo, una pista sobre el futuro de Kara Zor-El ni un adelanto de algún villano o nuevo personaje.

¿Vale la pena quedarse hasta el final?

Solo si quieres escuchar la música, revisar el reparto completo o ver los créditos por costumbre.

Pero si la duda es estrictamente si hay una escena extra, la respuesta es clara: puedes salir de la sala cuando termine la película.

La ausencia de escena postcréditos también puede leerse como una decisión de DC Studios para dejar que la historia de Supergirl cierre por sí misma, sin depender de una promesa final sobre lo que vendrá después.

Supergirl no tiene escenas postcréditos Especial

¿Qué significa para el futuro del DCU?

Que Supergirl no tenga escena postcréditos no significa que el personaje no vaya a volver ni que la película esté desconectada del nuevo Universo DC.

Simplemente, esta entrega no utiliza los créditos para adelantar el siguiente paso de la franquicia.

En resumen: Supergirl no tiene escena postcréditos, no tiene escena a mitad de créditos y no es necesario quedarse hasta el final esperando una sorpresa.

Supergirl Especial

¿Por qué los fans esperaban una escena extra?

La expectativa tenía sentido. Supergirl forma parte del nuevo Universo DC impulsado por James Gunn y Peter Safran, y llega después de Superman, película que ayudó a establecer el tono de esta nueva etapa.

Además, el propio director Craig Gillespie había alimentado la curiosidad meses antes, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de una escena postcréditos. Aunque no reveló detalles, su respuesta dejó a muchos fans pensando que podía haber alguna sorpresa al final.

También había teorías sobre posibles conexiones con futuros proyectos del DCU, apariciones de otros personajes o incluso una pista sobre el papel de Supergirl dentro de la nueva continuidad.