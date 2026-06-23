Lobo, el villano de Jason Momoa en Supergirl, fan del thrash metal y las motos

Jason Momoa pasó de proteger la fantástica Atlántida a convertirse en un hijo malagradecido del planeta Czarnia. Supergirl, después de tanto esperar, presentará al actor detrás de la barbárica personalidad de Lobo, el devorador, motorista y cazarrecompensas más visceral dentro del universo DC.

El personaje fue creado por Roger Slifer y Keith Giffen como una respuesta de la editorial a lo que fue Punisher y Wolverine para Marvel, siendo el espíritu biker del artista Simon Bisley el principal eje para complementar su actitud rebelde, desfachatada y sarcástica. Lobo es un personaje, de cierta forma, metalhead, dirigido a toda esa comunidad que no tenía alguna representación en el mundo de las historietas.

Debutó en el tercer tomo de The Omega Men, en 1983, una serie que habla de los Hombres Omega provenientes del sistema Vega, colonizado por los citadelians, una raza de tipos clonados que ejercieron autoritarismo en ese planeta y cuya guerra no tuvo intervención de los Linternas Verdes por un acuerdo interplanetario.

Lobo ayudó a su empleador, el humano Harry Hokum, a completar un trabajo de los citadelians: conquistar Euphorix, el último bastión vegano, que fue defendido por Kalista y los Omega Men. La apariencia del personaje, en ese entonces, era bastante similar al de un integrante de KISS, así que tuvieron que reinterpretarlo para hacerlo mucho más interesante y, para eso, también modificaron su origen.

Getty Images for Warner Bros.

Así fue como Slifer, Giffen y Bisley se permitieron crear un bestial origen en el que Lobo acabó con toda su civilización y su único trabajo fue usar su superfuerza y destreza militar para acabar con los tipos más malos o buenos en el universo…. claro, siempre esperando un jugoso botín a cambio. No sorprende en absoluto que con estas características, James Gunn, el director y encargado de todo el nuevo Universo DC lo haya introducido en Supergirl y en la personalidad de Momoa.

En Supergirl, Kara Zor-El (Milly Alcock) se involucra junto con el pequeño Krypto en la búsqueda de Krem of the Yellow Hills por encargo de Ruthye, una alieanígena que busca venganza. Sin embargo, en el camino se topará nada más y nada menos que con el peligroso Lobo (Momoa).

Para mí fue como cumplir un sueño, porque yo coleccionaba las revistas de Superman, cuando tenía ocho años y así seguí hasta los 12. Y el primer día que me puse el traje para convertirme en Lobo en los superestudios que construyeron, fue realmente increíble salir y jugar con un personaje que tanto amo. De verdad, estoy muy agradecido de haber tenido semejante oportunidad.

(Hablando del rodaje), todos los días fueron tan extraños como maravillosos. Es difícil elegir un solo día. Aunque no es la primera Supergirl y pese que no es un personaje novedoso, creo que es la primera Supergirl que muchas adolescentes van a conocer y con la que se van a identificar”, explicó el actor en entrevista.

Desde su renovación, Lobo presumió una estética totalmente inspirada en el thrash metal ochentero, en el punk rock de la Bahía del Este y todo lo perteneciente a las calles estadunidenses de esa década, mucho gracias a que Bisley es de alma metalera. El británico trabajó para Kerrang!, una aclamada revista de rock; pero también colaboró con System of a Down, Danzig (vocalista de Misfits) y GWAR, entre otras alineaciones.

Jeff Spicer

De hecho, la leyenda de Lemmy Kilmister, el fallecido líder de Motörhead, fue una de las principales inspiraciones para que el dibujante le diera un espíritu libre y violento. Tras la muerte del autor de Ace of Spades, el artista lo honró con una portada del número uno de Lobo (1990) en la que Lemmy tomó la apariencia del personaje. Fue vendida por 192 mil dólares en 2021.

A propósito, Momoa también es un tipo que ama Motörhead, Metallica, Slayer y muchas de las bandas más heavy que el rock ha dado.

Todos los días como Lobo fueron épicos. A mí me tocaron apenas 15 días del rodaje, pero el primer minuto que me tocó subir a la motocicleta me dijeron: ‘Ok, cuando te subas, va a haber un tremendo ruido, pero no te asustes. Y atrás tuyo va a aparecer una enorme bola de fuego, pero no va a estar para nada cerca tuya. No importa lo que pase, vas a tener que seguir como si nada hubiera pasado’.

Así fue, solo tuve que acelerar, ir hasta una marca y frenar de golpe... y salió todo a la perfección. Apenas tuve que sacar un cigarro para sentirme como Lobo. Pero en las siguientes 10 tomas, me salió todo mal, cuando la primera había salido perfecta. Creo que usaron aquella... porque no les quedaba otra”, contó el hawaiano de 46 años.

A lo largo de la historia, Superman y Lobo se han enfrentado en historietas y hasta en la animación, logrando choques bastante entretenidos en los que el último hombre de Kryptón ha salido victorioso, excepto en una ocasión, según recuerda Alex Jaffe, escritor y consultor para DC en Discord.

“Se puede decir que Lobo venció a Superman fue en su primer enfrentamiento, en Adventures of Superman #464 . Allí, Superman logró despistar a Lobo engañándolo con una proyección holográfica, haciéndole creer que lo había matado. En las numerosas revanchas que han tenido desde entonces, todos los combates entre Superman y Lobo han terminado en empate, con interferencias externas o con la victoria de Superman”, sostuvo.

Después, ambos personajes se han encontrado y en varias ocasiones el Hombre de Acero ha salido victorioso, siendo su propio evento Superman vs. Lobo (2021) la última victoria registrada, mientras que el más reciente crossover data de hace un par de años, en Superman #14 (2024).

Mientras que con Lobo y Supergirl han tenido encuentros en el universo The New 52, The Brave and the Bold Vol.3, Justice League United y la serie independiente del despiadado mercenario, por lo que Momoa comparte que desde hoy la gente puede vivir la “rivalidad”, pero en la pantalla grande y bajo la dirección de Craig Gillespie (Cruella).

Hay tanta aventura de acción... es todo lo que imaginas que necesita una superproducción así: emociones, amor, familia... Yo quiero ir al cine y emocionarme alrededor de completos extraños. No veo la hora de verla en los cines, como el resto. Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo y espero que la gente sienta lo mismo”, explicó.

Supergirl será la segunda película que forma parte del Capítulo 1: Dioses y Monstruos, del Universo DC Films, a cargo de James Gunn y Peter Safran.