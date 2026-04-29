Montan escenario para 31 Minutos en el Zócalo CDMX: no es un concierto tradicional

El escenario para el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) fue montado este miércoles 29 de abril, un día antes del show que será uno de los eventos masivos más esperados del Día del Niño y la Niña en 2026.

Escenario para 31 Minutos en el Zócalo CDMX. Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

El evento está programado para el jueves 30 de abril de 2026 a las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución, con entrada completamente gratuita. Este forma parte de las actividades culturales impulsadas por el Gobierno capitalino para celebrar a las infancias.

Se espera una asistencia enorme, ya que 31 Minutos tiene una base de fans multigeneracional en México: niños actuales, padres que crecieron viendo el programa y público nostálgico.

Montan escenario para 31 Minutos en el Zócalo CDMX

Escenario para 31 Minutos en el Zócalo CDMX. Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

Este miércoles, en la plancha del Zócalo capitalino ya se puede ver la preparación para el concierto del programa chileno.

Frente a la Catedral Metropolitana, se ve que ya colocaron el escenario, con una instalación blanca en el centro y dos pantallas gigantes a los lados, para que todos puedan ver el show desde cualquier lugar de la Plaza de la Constitución.

Escenario para 31 Minutos en el Zócalo CDMX. Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

Además, como se hace en todos los eventos, se pusieron vallas de metal para ayudar a separar a los asistentes del escenario.

También se observan bocinas de sonido y luces que acompañarán al espectáculo masivo con música en vivo, humor y la participación de los personajes más queridos, como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo.

No es un concierto tradicional

Los shows de 31 Minutos no suelen ser conciertos tradicionales, sino espectáculos que mezclan música en vivo, humor, diálogos entre personajes, pantallas, narrativa escénica y participación del público.

Lo habitual es ver en escena a figuras queridas como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Guaripolo, Patana y otros invitados sorpresa dependiendo del montaje. En sus presentaciones en vivo utilizan marionetas, botargas, voces originales o recreadas, músicos en directo y una puesta en escena diseñada para que el público sienta que está dentro del universo del programa.

31 Minutos en el Zócalo CDMX. Cuartoscuro / Arturo Pérez Alfonso

Respecto al escenario, cuando 31 Minutos se presenta en recintos grandes suele montar estructuras coloridas con enormes pantallas LED, iluminación teatral, plataformas para titiriteros y zonas ocultas para manipular personajes.

En los conciertos normalmente interpretan canciones icónicas como “Mi muñeca me habló”, “Yo nunca vi televisión”, “Bailan sin César”, “Tangananica Tangananá”, “Diente Blanco No Te Vayas” y otros temas muy conocidos. También suelen meter bromas improvisadas, interacciones con el público y referencias para adultos que crecieron viendo la serie.

Recomendaciones para ver en vivo y si vas al Zócalo

Para los que no podrán asistir al Zócalo, habrá opciones para verlo en vivo desde casa. Hasta ahora han anunciado que habrá transmisión gratuita por Canal 11 y Canal 14 en televisión abierta. También es posible que existan emisiones digitales en redes oficiales del Gobierno capitalino o de las televisoras públicas el mismo día.

Para los que asisten, hay algunas recomendaciones como:

Llega temprano

Lleva agua

Bloqueador solar si vas desde la tarde

Batería externa para el celular

Ubica rutas de salida del Centro Histórico

Si lo verás desde casa, conviene sintonizar unos minutos antes de las 19:00 porque estos eventos suelen arrancar puntuales o con antesala especial.

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