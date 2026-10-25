Pedro Fernández presume el talento de su nieto; cantan juntos 'La de la mochila azul'

Pedro Fernández ha logrado que sus canciones sigan siendo escuchadas por diferentes generaciones, pues desde que comenzó su carrera siendo apenas un niño, se ganó el cariño de miles de personas que todavía disfrutan de su música.

A lo largo de casi cinco décadas, el intérprete ha construido una trayectoria en la que no solo ha destacado como cantante, sino también como actor en películas y telenovelas que forman parte de su historia dentro del espectáculo.

IG: Pedro Fernández

Ahora, el artista continúa presentándose ante sus seguidores con su gira Ave Fénix Two’r, con la que ha visitado diferentes ciudades de Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de reencontrarse con el público que lo ha acompañado durante tantos años.

En medio de estos conciertos, el famoso vivió una experiencia que fue más allá de interpretar sus grandes éxitos, pues pudo compartir uno de ellos con su nieto.

Nieto de Pedro Fernández canta con él "La de la mochila azul"

Durante su presentación en Los Ángeles, Pedro Fernández invitó a su nieto Martín Valentino, de 12 años, a subir al escenario para interpretar juntos "La de la mochila azul", una de las canciones más conocidas del artista.

Frente a cientos de asistentes, el pequeño tuvo la oportunidad de demostrar su gusto por la música, aunque antes de comenzar dejó ver que estaba un poco nervioso.

Captura de pantalla

Para saber si estaba preparado, su abuelo le preguntó si se encontraba listo para cantar. El niño, sin ocultar lo que sentía, respondió: “Sí, más o menos”.

Lejos de presionarlo, el intérprete trató de darle confianza con unas sencillas palabras: “Vamos, venga”. Después de esto, comenzó a escucharse la introducción de la famosa canción.

En algunos momentos, Martín Valentino parecía tener dudas sobre cómo continuar, pero Pedro Fernández estuvo cerca de él para animarlo y ayudarlo a seguir el ritmo de la música.

¿Quién es Martín Valentino, el nieto de Pedro Fernández?

El niño que acompañó a Pedro Fernández en el escenario se llama Martín Valentino y tiene 12 años. Es hijo de Osmara Cuevas, la hija mayor del cantante, y de Christopher DuBois.

Aunque su aparición durante el concierto sorprendió a parte del público, el menor ya había tenido algunas experiencias dentro de la música, precisamente al lado de su abuelo.

IG: Pedro Fernández

Una de ellas ocurrió en 2021, cuando ambos grabaron la canción navideña "Feliz Navidad, mi amor", con la que compartieron por primera vez uno de estos proyectos musicales.

Tres años más tarde, en 2024, volvieron a unir sus voces para interpretar "Feliz Navidad", tema en el que cantaron versos como “Próspero año y felicidad”.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si el menor tiene planes de seguir los pasos de su abuelo y dedicarse profesionalmente al canto.

'La de la mochila azul', un tema especial para Pedro Fernández

La elección de "La de la mochila azul" hizo que la presentación tuviera un significado especial, pues se trata de una canción que está relacionada con los inicios de Pedro Fernández en la música.

Cuando apenas tenía siete años, el artista comenzó a darse a conocer gracias a la película y al disco que llevaban ese mismo nombre, los cuales marcaron una etapa importante de su infancia.

IG: Pedro Fernández

Desde entonces, José Martín Cuevas Cobos, nombre verdadero del cantante nacido en Guadalajara, Jalisco, comenzó a construir una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más conocidos de la música mexicana.

Con el paso del tiempo, su repertorio creció con canciones como "El mariachi loco", "Yo no fui", "Yo soy el aventurero" y "Amarte a la antigua", que siguen siendo parte de sus presentaciones.

Además de sus éxitos musicales, Pedro Fernández ha trabajado en diferentes producciones para cine y televisión.