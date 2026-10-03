Stray Kids no participará en los Grammy 2027: ¿qué pasó con el grupo de K-pop?

El grupo Stray Kids no participará en la próxima edición de los Premios Grammy 2027, luego de que su agencia, JYP Entertainment, confirmara que la agrupación surcoreana no presentó ninguna obra para ser considerada en la ceremonia.

La noticia llega después de que BTS también anunciara que no enviaría música para competir en los Grammy 2027, en medio de la conversación generada por la creación de una nueva categoría dedicada al pop asiático.

¿Qué pasó con Stray Kids y los Grammy 2027?

Stray Kids no registró ninguna de sus canciones para ser considerados en la edición 69 antes del cierre del periodo de inscripciones, que terminó el 21 de agosto de 2026. Un portavoz de JYP Entertainment confirmó a Ilgan Sports que el grupo no presentó ninguna obra, aunque la empresa no explicó el motivo de la decisión ni confirmó que estuviera relacionada con la nueva categoría de pop asiático.

De acuerdo con las reglas de los Grammy, las producciones que no son presentadas formalmente durante este proceso no pueden pasar a las boletas de consideración para las nominaciones.

¿Qué es la nueva categoría de pop asiático de los Grammy?

Para los Grammy 2027, la Recording Academy incorporó la categoría Best Asian Pop Music Performance (Mejor Interpretación de Música Pop Asiática).

De acuerdo con la Academia, podrán ser consideradas producciones de mercados asiáticos, incluyendo K-pop, J-pop y C-pop, siempre que tengan un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos.

La Recording Academy explicó que la creación de esta categoría busca reconocer el crecimiento y la influencia internacional de la música pop asiática.

Sin embargo, la nueva categoría también ha generado conversación entre artistas, seguidores y medios especializados, especialmente después de que BTS anunciara que no presentaría música para los Grammy 2027.

¿Qué dijo BTS sobre los Grammy 2027?

En julio de 2026, los siete integrantes de BTS compartieron en sus respectivas redes sociales un mensaje en el que anunciaron que no presentarían su música para ser considerada en los Grammy de este año.

El grupo expresó su deseo de que su música pudiera ser escuchada y valorada por lo que es, sin ser dividida por región o idioma, además de agradecer el apoyo de ARMY.

Hasta el momento Stray Kids no ha explicado públicamente el motivo por el que no presentó música a los Grammy 2027. Por ello, aunque ambas agrupaciones quedarán fuera de la competencia de esta edición, no está confirmado que hayan tomado la decisión por la misma razón.

La ausencia de ambos grupos se da justo cuando la Recording Academy prepara una nueva edición de los Grammy con una categoría específica para el pop asiático, que incluirá al K-pop entre los géneros considerados.