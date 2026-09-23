Stray Kids en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del STRAYCITY en México

Stray Kids, uno de los grupos de K-pop más importantes, estará de regreso en México después de que el año pasado visitarán por primera vez tierras aztecas. Y en esta ocasión tienen un show muy especial preparado para todos sus STAY.

Si eres fan de Stray Kids e irás a verlos en su segunda vista a nuestro país, aquí te dejamos lo que debes de saber del Straycity México, el concepto con el que llegan de nuevo a la Ciudad de México.

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¿Cuándo se presentará Stray Kids en México?

El grupo de K-pop se presentará este 25 y 26 de septiembre en la CDMX como parte de su gira STRAYCITY México, con la cual tendrán varios invitados antes de que ellos se presenten en el escenario.

Los artistas que abrirán sus shows son: NEXZ, Andrés Obregón, así como la cantante RENEE. Los shows de Stray Kids serán en el Estadio GNP y se espera que den inicio a las 6:30 PM.

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¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

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Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de Stray Kids en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Stray Kids interprete en sus conciertos.

TOPLINE

S-Class

Bounce Back

MANIAC

DOMINO

Thunderous

DIVINE

Walkin on Water

God's Menu

Chk Chk Boom

LALALALA

Social Path

This & That

Side Effects

Do It

CEREMONY

Stray Kids

After You

RUN IT

MIROH

CEREMONY

Haven