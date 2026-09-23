Stray Kids en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del STRAYCITY en México
Stray Kids regresan a México, en esta ocasión con el 'STRAYCITY' y aquí te contamos los detalles de sus próximos shows en el país.
Stray Kids, uno de los grupos de K-pop más importantes, estará de regreso en México después de que el año pasado visitarán por primera vez tierras aztecas. Y en esta ocasión tienen un show muy especial preparado para todos sus STAY.
Si eres fan de Stray Kids e irás a verlos en su segunda vista a nuestro país, aquí te dejamos lo que debes de saber del Straycity México, el concepto con el que llegan de nuevo a la Ciudad de México.
¿Cuándo se presentará Stray Kids en México?
El grupo de K-pop se presentará este 25 y 26 de septiembre en la CDMX como parte de su gira STRAYCITY México, con la cual tendrán varios invitados antes de que ellos se presenten en el escenario.
Los artistas que abrirán sus shows son: NEXZ, Andrés Obregón, así como la cantante RENEE. Los shows de Stray Kids serán en el Estadio GNP y se espera que den inicio a las 6:30 PM.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.
Probable setlist de Stray Kids en México
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Stray Kids interprete en sus conciertos.
TOPLINE
S-Class
Bounce Back
MANIAC
DOMINO
Thunderous
DIVINE
Walkin on Water
God's Menu
Chk Chk Boom
LALALALA
Social Path
This & That
Side Effects
Do It
CEREMONY
Stray Kids
After You
RUN IT
MIROH
CEREMONY
Haven