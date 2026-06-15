Cuál es la conexión entre El día de la revelación y Encuentros cercanos del tercer tipo

Desde que Steven Spielberg anunció El día de la revelación, una pregunta comenzó a repetirse entre los fans de la ciencia ficción: ¿la nueva película tiene alguna relación con Encuentros cercanos del tercer tipo?

La teoría ganó fuerza conforme aparecieron los primeros avances. Algunos espectadores encontraron similitudes en la estética, en la manera de representar el fenómeno ovni e incluso en ciertos elementos de la historia. Para muchos, no se trataba únicamente de referencias o guiños. Había quienes estaban convencidos de que la nueva cinta funcionaba como una secuela secreta del clásico estrenado en 1977.

Ahora que la película ya llegó a los cines, el propio Spielberg decidió aclarar qué tan cierta era esa idea y cuál es la verdadera conexión entre ambas producciones.

L to R: Emily Blunt, Director Steven Spielberg, and Wyatt Russell on the set of DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

La teoría que convenció a miles de fans entre El día de la revelación y Encuentros cercanos del tercer tipo

Durante meses, las redes sociales se llenaron de análisis sobre los posibles vínculos entre El día de la revelación y Encuentros cercanos del tercer tipo.

Algunos seguidores señalaron que ambas películas comparten una fascinación por el contacto extraterrestre y por la idea de que la humanidad aún desconoce gran parte de lo que ocurre fuera de nuestro planeta.

También llamaron la atención ciertos elementos visuales presentes en los tráilers. Desde el diseño de algunas naves hasta coordenadas geográficas que, según los fans más observadores, parecían coincidir con lugares importantes de la película de 1977.

La especulación creció todavía más cuando algunos usuarios comenzaron a sugerir que los protagonistas de la nueva historia podrían estar relacionados con personajes del filme original o incluso formar parte de una misma línea narrativa.

Para muchos aficionados, la teoría parecía encajar perfectamente.

DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Universal Pictures and Amblin Entertainment

Y es que, Encuentros cercanos del tercer tipo es una de las películas más influyentes de la carrera de Spielberg.

Estrenada en 1977, la cinta presentó una visión muy diferente de los extraterrestres en una época dominada por historias de invasiones y amenazas espaciales.

La trama seguía a Roy Neary, un hombre cuya vida cambia después de presenciar un avistamiento inexplicable. En lugar de centrarse en el miedo, la película apostó por la curiosidad, la comunicación y la posibilidad de que el contacto con otras inteligencias pudiera ser algo positivo.

Su escena final, donde humanos y visitantes se comunican mediante sonidos y luces frente a la Torre del Diablo, sigue siendo una de las secuencias más recordadas de la historia del cine de ciencia ficción.

Por eso, cuando Spielberg volvió al género casi cinco décadas después, muchos espectadores comenzaron a preguntarse si existía algún vínculo oculto entre ambas historias.

L to R: Emily Blunt is Margaret Fairchild and Josh O'Connor is Dr. Daniel Kellner in DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Universal Pictures and Amblin Entertainment

Spielberg aclara si existe una relación entre ambas películas

La respuesta llegó en una entrevista concedida a Entertainment Weekly.

Lejos de alimentar las teorías, Steven Spielberg fue directo al asegurar que El día de la revelación no es una secuela de Encuentros cercanos del tercer tipo.

Según explicó, ambas películas comparten intereses temáticos, pero cuentan historias completamente diferentes.

El director reconoció que las dos exploran la posibilidad de vida extraterrestre y el impacto que tendría sobre la humanidad. Sin embargo, dejó claro que no forman parte de una misma narrativa ni de un universo compartido.

Con esas declaraciones, Spielberg puso fin a meses de especulaciones sobre una posible continuación encubierta de uno de sus clásicos más queridos.