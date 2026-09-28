Elliot Page posa para la revista New York y sorprende con su nueva portada

Elliot Page vuelve a protagonizar una portada de revista, aunque esta vez lo hace con una propuesta diferente. El actor canadiense participó en una sesión fotográfica que deja de lado los trajes y las prendas de diseñador para presentar otra forma de abordar la moda masculina.

La revista New York eligió al protagonista de The Umbrella Academy como uno de los rostros de su primera edición especial dedicada al estilo masculino, publicada este lunes 28 de septiembre de 2026.

Para la ocasión, Page posó ante la cámara del fotógrafo Ryan McGinley en una sesión realizada en unos baños tradicionales de Nueva York. El resultado forma parte de una edición que cuenta con cuatro portadas y una propuesta fotográfica poco convencional.

Elliot Page protagoniza una de las portadas de la primera edición de moda masculina de la revista New York. IG elliotpage

Elliot Page posa sin camisa para la revista New York

En una de las imágenes principales, Elliot Page aparece sin camisa, con los brazos cruzados y unos pantalones cortos azules a rayas. Detrás de él se observa una puerta de madera que forma parte de las instalaciones donde se realizó la sesión.

La fotografía corresponde a una de las cuatro portadas que preparó la revista para su primera edición de moda masculina. En otra de las imágenes, el actor aparece recargado junto a un espejo en una habitación con paredes de azulejos.

La sesión estuvo a cargo de Ryan McGinley, fotógrafo estadounidense que ha trabajado con celebridades y publicaciones de moda. Para este proyecto, la revista eligió un espacio alejado de los estudios fotográficos tradicionales.

Las imágenes se tomaron en los Russian & Turkish Baths, ubicados en el East Village de Nueva York, un establecimiento que abrió sus puertas en 1892 y que ha recibido a distintas generaciones de visitantes.

Page no fue el único participante. La publicación reunió a actores, músicos, artistas y otras personalidades para desarrollar una serie de fotografías centradas en el cuerpo masculino, con una presencia limitada de prendas de vestir.

Entre los invitados que participaron en la producción se encuentran las siguientes personalidades.

Troye Sivan , cantante y actor australiano.

Christopher Abbott , actor estadounidense.

Mike Faist , conocido por sus participaciones en West Side Story y Challengers.

Marlon James , escritor jamaicano.

Francesco Clemente , artista italiano.

Rashid Johnson , artista estadounidense.

Eddie Huang , escritor y personalidad televisiva.

La revista presentó esta producción bajo el concepto de una sesión de moda con muy poca ropa. Las fotografías aprovechan las instalaciones de los baños y la presencia de sus participantes para desarrollar una propuesta distinta a las campañas convencionales.

Elliot Page posa sin camisa para la portada de la primera edición especial de moda masculina de la revista New York. IG nymag

¿Por qué Elliot Page aparece en la primera edición masculina de New York?

La participación de Elliot Page forma parte del lanzamiento de una nueva edición de New York, que por primera vez dedica un número completo al estilo masculino, pese a contar con varias décadas de experiencia en la cobertura de moda.

La publicación ha abordado este tema desde sus primeros años. Entre sus antecedentes se encuentra un artículo de 1971 que planteaba la posibilidad de que los hombres utilizaran zapatos de tacón alto.

En 1996 también publicó un perfil dedicado a los supermodelos masculinos. Sin embargo, hasta ahora no había desarrollado una edición especial que reuniera distintas historias relacionadas con la moda y el estilo de los hombres.

Para su debut, la revista preparó una edición impresa de 89 páginas y cuatro portadas diferentes. El proyecto combina reportajes con fotografías y contenidos relacionados con distintas figuras del mundo de la moda.

La propuesta editorial también incluye historias sobre la sucesión en la casa de moda Armani y otros personajes relacionados con las tendencias actuales, además de la producción fotográfica realizada por McGinley.

El director editorial de la revista, David Haskell, participa en el lanzamiento de esta nueva edición, que busca abordar el estilo masculino mediante distintos reportajes y una producción visual que se aparta de las fotografías habituales de ropa de diseñador.

Elliot Page posó sin camisa para una sesión fotográfica de la primera edición de moda masculina de New York. IG nymag

Las otras portadas de Elliot Page antes de New York

La nueva sesión fotográfica se suma a otras apariciones de Elliot Page en revistas internacionales, algunas de las cuales han abordado su trayectoria profesional y su experiencia como hombre transgénero.

En marzo de 2021, el actor protagonizó una portada de la revista Time, convirtiéndose en el primer hombre trans en aparecer en la portada de esa publicación.

La fotografía estuvo a cargo de Wynne Neilly, quien trabajó con Page para desarrollar una serie de retratos que acompañaron una entrevista sobre su vida y su identidad.

Un año después, el actor también apareció en la portada de la edición estadounidense de Esquire, correspondiente al verano de 2022. En aquella ocasión, las fotografías estuvieron a cargo de Ruven Afanador.

Su participación en la edición masculina de New York llega después de que, en julio de 2026, circulara una supuesta portada de Men's Health protagonizada por Page. Aquella imagen resultó ser falsa y procedía de una cuenta dedicada a publicar contenido satírico.