Spider-Man ya tiene su propia calle en Nueva York: ¿dónde se encuentra?

Spider-Man es uno de los personajes más famosos de Marvel y, aunque sus aventuras comenzaron en los cómics, con el paso de los años se ha convertido en uno de los superhéroes favoritos de millones de personas. Su historia está relacionada con Nueva York, una ciudad que ha sido escenario de sus peleas contra villanos y de momentos importantes en la vida de Peter Parker.

Desde hace varias décadas, el Hombre Araña ha conquistado al público gracias a sus películas, series animadas y videojuegos. Sin embargo, una de las características que lo distingue de otros superhéroes es que, además de combatir el crimen, también enfrenta problemas que cualquier persona podría tener.

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Aunque Nueva York siempre ha formado parte de las aventuras del superhéroe, recientemente las autoridades de la ciudad decidieron reconocer esa relación de una manera especial. Ahora, los seguidores de Marvel tendrán un nuevo lugar para visitar y tomarse fotografías.

Spider-Man ya tiene una calle con su nombre en Nueva York

Los fans del Hombre Araña tienen un nuevo motivo para visitar Nueva York, ya que el pasado lunes 12 de octubre se inauguró Spider-Man Way, una calle que recibió este nombre como homenaje al famoso personaje de Marvel.

El reconocimiento se encuentra en Forest Hills, un barrio ubicado en Queens que tiene una conexión especial con Peter Parker, debido a que es el lugar donde creció el personaje dentro de las historietas.

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Para celebrar este acontecimiento, las autoridades organizaron una ceremonia en la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue, donde fue colocado un letrero con el nombre de Spider-Man Way.

A pesar de esta modificación, la vialidad seguirá llamándose oficialmente Ingram Street, pues se trata de una denominación honorífica que busca reconocer la importancia del personaje en la cultura popular.

Detrás de esta iniciativa se encuentran la concejal Lynn Schulman y el legislador estatal Sam Berger, quienes impulsaron la propuesta para destacar la relación que existe entre el superhéroe y Forest Hills.

Campal en el cine por Spider-Man, la película.

Como era de esperarse, la inauguración reunió a varios seguidores de Marvel, algunos de los cuales llegaron vestidos con el famoso traje rojo y azul de Spider-Man. También asistieron autoridades locales y representantes de la compañía.

Entre los invitados destacó Mark Ditko, sobrino de Steve Ditko, el dibujante que trabajó junto a Stan Lee para darle vida al Hombre Araña.

¿Por qué Spider-Man tiene una calle en Queens?

La decisión de colocar el nombre de Spider-Man en una calle de Forest Hills no fue una coincidencia, ya que este barrio tiene una relación directa con los orígenes del personaje.

Antes de convertirse en uno de los superhéroes más importantes de Marvel, Peter Parker era un estudiante que vivía con su tía May y su tío Ben en Queens.

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Su vida cambió después de que una araña radiactiva lo picara y le otorgara habilidades especiales, entre ellas una fuerza extraordinaria y la capacidad de trepar por las paredes.

Sin embargo, tener superpoderes no significó que sus problemas desaparecieran. El joven debía encontrar la manera de cumplir con sus responsabilidades mientras intentaba proteger a las personas de Nueva York.

La casa de Nueva York que recibía cartas para Spider-Man

Otro detalle curioso que relaciona al Hombre Araña con Forest Hills es una vivienda ubicada en el número 20 de Ingram Street.

Resulta que esta dirección apareció en un cómic de 1989 como el lugar donde vivía Peter Parker, pero lo interesante es que la casa existe en la vida real.

Después de que se publicara aquella historia, los habitantes del inmueble comenzaron a recibir correspondencia dirigida al superhéroe, a pesar de que se trataba de un personaje ficticio.