De Spider-Man... ¿a sacerdote? Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa Jennifer Meyer en Hawái

Tobey Maguire ofició la boda de su exesposa, Jennifer Meyer, en una celebración que también reunió a los dos hijos que tienen en común. El actor de Spider-Man acompañó a la diseñadora de joyas en su matrimonio con el ejecutivo musical Geoff Ogunlesi, una nueva muestra de la cercanía que mantienen desde su separación.

La ceremonia se realizó este fin de semana en el Four Seasons Resort Lanai, en Hawái. Las fotografías difundidas por la prensa muestran a Maguire frente a los novios, con traje oscuro y documentos en las manos, mientras conduce el enlace y sonríe durante el intercambio.

Meyer eligió un vestido blanco sin tirantes y un velo largo para la ceremonia al aire libre; Ogunlesi llevó un traje negro con corbatín. Entre quienes presenciaron el momento estuvieron Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, hijos de la diseñadora y Maguire.

La lista de invitados incluyó a Leonardo DiCaprio, amigo del actor desde hace décadas, así como a Courteney Cox, Kate Hudson y Jeff Bezos. También asistieron Vittoria Ceretti, Lauren Sánchez y Rachel Zoe, de acuerdo con el medioestadunidense Page Six.

Jennifer Meyer ya había hablado de su relación con Tobey Maguire

La participación del actor en la boda tiene un antecedente en lo que Meyer ha contado sobre su vida familiar. En una entrevista con People, publicada en mayo, explicó que ambos decidieron mantener a sus hijos como prioridad y seguir presentes en la vida del otro después de separarse.

La diseñadora dijo que comparten viajes, cumpleaños y celebraciones familiares, una convivencia en la que también participa Ogunlesi. “Geoff lo quiere y él quiere a Geoff. Así que todo funciona”, expresó sobre la relación entre su entonces prometido y Maguire.

Tobey Maguire está oficialmente soltero: cinco años después de que su exesposa pidiera el divorcio Grosby

El divorcio quedó formalizado días antes de la boda

Maguire y Meyer se casaron en 2007 y anunciaron su separación en octubre de 2016, después de nueve años de matrimonio. La diseñadora presentó la solicitud de divorcio en octubre de 2020, aunque el trámite permaneció abierto durante varios años más.

El cierre legal llegó poco antes de este nuevo enlace. Según documentos judiciales revisados por Entertainment Weekly, ambos fueron declarados legalmente solteros el 1 de octubre de 2026. La resolución puso fin al matrimonio casi una década después del anuncio público de su ruptura.

¿Quién es Geoff Ogunlesi, el esposo de Jennifer Meyer?

Ogunlesi trabaja en la industria musical y fundó The Ogunlesi Group, una compañía de representación de artistas. Antes de desarrollar su propia empresa pasó por Warner Music y 300 Entertainment. Es hijo del empresario nigeriano Adebayo Ogunlesi, fundador de Global Infrastructure Partners.

Su relación con Meyer se hizo pública en 2023 y la pareja se comprometió en 2024. Este año dieron la bienvenida a su primera hija juntos, quien es la tercera de la diseñadora y se sumó a la familia antes de la celebración en Hawái.

Meyer anunció el nacimiento en junio con una publicación por el Día del Padre, acompañada de una fotografía de Ogunlesi cargando a la bebé. Meses después, la pareja celebró su matrimonio rodeada de familiares y amigos, con Maguire a cargo de la ceremonia.

bgpa