¿Por qué los fans vuelven a criticar a Jon Watts tras Spider-Man: Brand New Day?

Desde su estreno, Spider-Man: Un Nuevo Día se ha convertido en una de las películas más comentadas del verano. Las primeras críticas, la respuesta del público y su desempeño en taquilla han colocado a la nueva aventura de Tom Holland entre los mayores éxitos recientes de Marvel Studios.

Pero el entusiasmo por la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton también provocó otra conversación entre los fans y las comparaciones con la trilogía dirigida por Jon Watts.

Spider-Man: Un Nuevo Día reavivó el debate entre los fans del MCU. X @ArribasGalaJL

Fans comenzaron a comparar ambas etapas de Spider-Man

Conforme aumentaban los comentarios positivos hacia Spider-Man: Brand New Day, algunos seguidores llevaron la conversación hasta las redes sociales de Jon Watts, responsable de Spider-Man: Homecoming, Far From Home y No Way Home.

En publicaciones recientes del director aparecieron mensajes de usuarios que comparaban su trabajo con el de Destin Daniel Cretton.

Algunos reconocieron la importancia de Watts para presentar al Spider-Man de Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero también señalaron que la nueva película logró desarrollar aspectos del personaje que, según ellos, habían quedado pendientes durante la primera trilogía.

Aunque las opiniones no representan a toda la comunidad de seguidores, sí reflejan un debate que volvió a cobrar fuerza después del estreno de Brand New Day.

Jon Watts volvió a ser tema de conversación tras el estreno de la nueva película. X @CultureCave_

¿Qué le critican a Jon Watts?

Las observaciones de los fans no son nuevas. Desde Spider-Man: Homecoming, parte del público cuestionó algunas decisiones tomadas durante la etapa de Jon Watts.

Uno de los puntos más mencionados tiene que ver con la forma en que se retrató al héroe en pantalla.

Algunos seguidores consideran que las primeras películas mostraron pocos momentos del clásico balanceo entre edificios, una característica que ha definido al personaje desde los cómics y sus adaptaciones anteriores.

De hecho, en distintas entrevistas se ha mencionado que el propio Watts recomendó a Destin Daniel Cretton no abusar de esas secuencias porque, desde su punto de vista, podían resultar repetitivas. Sin embargo, muchos fans consideran que el nuevo director apostó por darles mayor protagonismo.

Otro aspecto que suele aparecer en las comparaciones es la relación de Peter Parker con Tony Stark.

Durante la primera trilogía del MCU, buena parte del desarrollo del personaje estuvo ligado a Iron Man, tanto por la tecnología que utilizaba como por los villanos que enfrentaba, quienes tenían una relación previa con Stark.

Para algunos seguidores, eso dejó poco espacio para construir conflictos completamente propios de Peter Parker.

Incluso Spider-Man: No Way Home, una de las películas más exitosas del MCU, continúa siendo motivo de debate. Aunque reunió por primera vez a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, algunos fans consideran que la interacción entre los tres Spider-Man pudo desarrollarse de una forma diferente.

Los fans comparan el trabajo de Jon Watts con el de Destin Daniel Cretton. X @PopBase

Destin Daniel Cretton recibe el respaldo de los seguidores

Antes de dirigir Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton ya había trabajado con Marvel Studios en proyectos como Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y la serie Wonder Man.

Tras el estreno de la nueva película, numerosos comentarios en redes sociales celebraron su trabajo y expresaron entusiasmo por el futuro del personaje bajo su dirección.

El propio cineasta agradeció el recibimiento que ha tenido la película con un mensaje publicado en sus redes sociales.