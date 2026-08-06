¿Ned recuerda a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day? Jacob Batalon responde

El desenlace de la esperada cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man: Brand New Day, dejó una serie de interrogantes abiertas sobre el destino y los vínculos de sus protagonistas, especialmente luego de lo sucedido en la cinta previa donde Doctor Strange borró la memoria de todas las personas que conocían a Peter Parker.

Antes de seguir leyendo la nota, debes saber que hay spoilers respecto a la nueva cinta, por lo que no si quieres arruinarte la experiencia detente en este momento.

Ahora, en Spider-Man: Brand New Day, la escena final entre Peter Parker y su antiguo mejor amigo, Ned Leeds, desató una oleada de teorías en redes sociales luego de que ambos recrearan su característico saludo secreto, el mismo que han tenido desde que inició su relación y cuando se convirtió en su “amigo de la silla”.

La escena hace pensar a los fanáticos que han visto la película que el personaje insinúa que ha logrado recordar a Peter Parker, incluso ante el fuerte hechizo de Strange.

La respuesta de Ned, Jacob Batalon, al final de Spider-Man: Brand New Day

Ante el debate de los fanáticos sobre si el hechizo de olvido ejecutado en entregas previas comenzó a debilitarse, el actor Jacob Batalon ofreció su perspectiva sobre esta secuencia durante una conversación con el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

El intérprete admitió que la conclusión del largometraje fue estructurada de manera ambigua intencionalmente, dejando espacio para que la audiencia formule sus propias interpretaciones respecto al estado mental de Ned:

Reproducir ¡Zendaya REVELA los RETOS que 'MJ', su personaje, tuvo en Spider-Man Brand a New Day!

"En primer lugar, ¿realmente Ned lo recuerda? Pareciera quedar un poco abierto. ¿Qué tal si solo es memoria muscular? ¿Y si solo recuerda el apretón de manos pero nada más sobre Peter? ¿O qué tal si simplemente repite 'Peter' porque es el nombre que le acaba de dar en ese momento? No lo sé", externó Batalon.

A pesar de no confirmar si su personaje ha recuperado la totalidad de sus vivencias pasadas junto al héroe arácnido, el actor no descartó que exista un trasfondo más profundo en la línea de diálogo donde pronuncia el nombre del protagonista.

Al ser cuestionado sobre si ese instante representa el primer paso para recordar su amistad, el actor señaló que "podría haber un pequeño destello o un leve brillo de reconocimiento".