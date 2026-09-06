Barbara Eden preocupa a sus fans por inesperada cancelación en festival

Barbara Eden, conocida mundialmente por su papel como Jeannie en Mi bella genio

(I Dream of Jeannie), preocupó a sus seguidores luego de cancelar de último momento su participación en el Cinecon Classic Film Festival debido a lo que inicialmente se señaló como una enfermedad repentina.

La noticia generó inquietud entre sus fans, quienes rápidamente buscaron conocer qué había ocurrido con la actriz y cantante estadounidense y cuál era su estado de salud.

Barbara Eden cancela su participación en Cinecon Classic Film Festival

Barbara Eden tenía previsto asistir al Cinecon Classic Film Festival para recibir un reconocimiento por su trayectoria y trabajo dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, la actriz tuvo que cancelar su participación a última hora.

La noticia causó preocupación entre sus seguidores, por lo que Barbara Eden decidió recurrir a sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y explicar que, afortunadamente, se encuentra bien.

“¡Todo bien, chicos! ¡Estoy bien! ¡Ay, Dios mío! Ha habido un pequeño malentendido. No estoy enferma; mi médico me recetó hace poco un medicamento nuevo que resultó tener algunos efectos secundarios desagradables. Debido a las molestias, me ordenó quedarme en casa hasta que se solucione”, escribió en el comunicado.

Barbara Eden tranquiliza a sus seguidores sobre su estado de salud

Afortunadamente, la situación quedó aclarada después de que la propia actriz explicó que no se encontraba enferma, sino que había presentado molestias derivadas de los efectos secundarios de un nuevo medicamento.

Barbara Eden también aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño y la preocupación de sus seguidores.

“¡Qué mala suerte! Les agradezco muchísimo su preocupación. ¡Esto es solo un pequeño contratiempo! Espero poder salir en cuanto me den el visto bueno. De nuevo, les envío mi cariño y gracias a todos por su preocupación. Barbara Eden.”

El mensaje ayudó a tranquilizar a sus fans, quienes respondieron con muestras de cariño, abrazos virtuales y buenos deseos para que pueda recuperarse por completo.

¿En qué películas y series ha actuado Barbara Eden?

Barbara Eden cuenta con una trayectoria de alrededor de 70 años en el cine, el teatro y la televisión, donde ha participado en diferentes producciones y compartido créditos con importantes figuras de Hollywood.

Entre sus trabajos destaca Flaming Star (1960), película en la que compartió escena con Elvis Presley.

También participó en Viaje al fondo del mar (1961), donde trabajó junto a Walter Pidgeon, Joan Fontaine y Peter Lorre, así como en la comedia El ánfora mágica (1964), en la que compartió créditos con Tony Randall, Burl Ives y Richard Erdman.

Uno de sus trabajos más recientes fue My Adventures with Santa (2019), película en la que interpretó a la señora Claus.

Por ahora, la aclaración de Barbara Eden llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes pudieron saber de primera mano que la actriz se encuentra bien y que la cancelación de su participación se debió a un malentendido relacionado con los efectos secundarios de un medicamento.