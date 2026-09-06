'Los diarios de la boticaria' da el salto al live-action en Prime: ¿cuándo se estrena?

¡Los diarios de la boticaria da el salto al live-action! El famoso anime tendrá una nueva versión con actores de carne y hueso producida por Prime Video, te contamos cuándo se estrena, quién está confirmado en el elenco y por qué todos quieren verla.

Los diarios de la boticaria (Kusuriya no Hitorigoto en japonés, The Apothecary Diaries en inglés), es una obra que combina el suspenso deductivo, la medicina tradicional, los dramas de palacio y una protagonista carismática cuyo cinismo y brillantez han conquistado a millones.

El éxito arrollador de su adaptación del manga al anime, que se posicionó rápidamente entre lo más visto de plataformas como Crunchyroll, era solo el principio de una franquicia destinada a expandirse a gran escala.

La saga escrita por Natsu Hyuuga ha demostrado tener lo necesario para ser llevado a la realidad, con actores de carne y hueso, un movimiento que llena de entusiasmo pero también de expectativa a su comunidad de seguidores.

Los diarios de la boticaria tendrá serie en live action Crunchyroll

Los diarios de la boticaria tendrá live-action en Prime Video

Los diarios de la boticaria contará con su propia serie en formato live-action, respaldada por Amazon Prime Video para un alcance internacional.

La plataforma de streaming ha decidido asumir el reto de financiar una adaptación a gran escala, consciente del enorme potencial que posee la marca tras el impacto global del anime.

La intención de la compañía es dotar a la serie de los recursos técnicos, estéticos y presupuestarios necesarios para reconstruir el fascinante universo de la China imperial ficticia en la que se ambienta la historia, cuidando cada detalle del vestuario, la escenografía y la ambientación de época.

El anunció se dio a través de las redes sociales de Prime Video, haciendo énfasis en cómo la obra ha superado los 57 millones de copias.

¿Cuándo se estrena el live action de Los diarios de la boticaria?

Debido al tamaño de la producción, Los diarios de la boticaria será estrenada hasta el 2028, según reportes de Prime Video. Y es que se requiere de un extenuante trabajo de diseño de vestuario histórico, construcción de sets masivos y una cuidada postproducción.

La distribución global se realizará de manera exclusiva a través del catálogo de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios.

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¿Quién es el elenco confirmado de Los diarios de la boticaria?

Uno de los puntos que genera mayor especulación entre los fanáticos de Los diarios de la boticaria es el elenco en live action. La buena noticia es que ya hay un poco de información al respecto: Mana Ashida interpretará a Maomao y Kouta Nomura será Jinshi.

Otros puntos que se conocen son que Yuki Saito será el director; mientras que Erika Yoshida se encargará de adaptar la historia, con la bendición de Natsu Hyuuga.

¿Cuántas temporadas tendrá la serie live action?

La saga literaria de Natsu Hyuuga cuenta con numerosos volúmenes publicados, y tanto el manga como la serie de anime apenas han adaptado los primeros arcos argumentales de la historia.

Por el momento, ni Prime ni nadie cercano a la producción ha confirmado el número de temporadas o episodios de Los diarios de la boticaria en live action; pero se espera que el plan de adaptación inicial busque cubrir los arcos fundamentales de la llegada de Maomao al palacio, la resolución de los primeros grandes dilemas médicos y la paulatina revelación de los secretos familiares que rodean tanto a la boticaria como a los altos mandos del imperio.