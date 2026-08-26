¿Por qué Warner Bros canceló Coyote vs Acme si ya estaba terminada?

Coyote vs. Acme estaba terminada, había obtenido buenos resultados en funciones de prueba y su elenco esperaba verla por primera vez. Sin embargo, Warner Bros. tomó una decisión que parecía condenarla a desaparecer sin llegar al público.

¿Por qué Warner Bros. canceló Coyote vs. Acme?

La historia comenzó en noviembre de 2023, cuando Warner Bros. Discovery decidió archivar la película pese a que su producción ya había concluido y se habían realizado funciones de prueba con resultados positivos.

La decisión formó parte de los cambios impulsados en la compañía bajo la dirección de David Zaslav. Warner Bros. Discovery estaba reduciendo proyectos desarrollados bajo estrategias anteriores y optó por utilizar la película como parte de una deducción fiscal.

La producción había costado alrededor de 70 millones de dólares y su estreno habría requerido una inversión adicional en publicidad y distribución. En lugar de asumir ese gasto, el estudio decidió guardar la cinta.

No era la primera vez que Warner Bros. tomaba una medida de este tipo. Durante ese periodo también fueron archivadas producciones como Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, pese a encontrarse en etapas avanzadas de producción.

Pero el caso de Coyote vs. Acme llamó especialmente la atención porque la película ya estaba terminada y había sido bien recibida en sus primeras pruebas con espectadores.

Coyote vs. Acme llegará a los cines tras casi tres años archivada. Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

Will Forte pensó que la película debía ser mala

La decisión también tomó por sorpresa a Will Forte, quien interpreta a Kevin Avery, el abogado que acepta representar al Coyote en su batalla legal contra la compañía Acme.

Un día antes de enterarse de que el proyecto sería archivado, Forte recibió noticias positivas sobre la cinta. Los productores estaban preparados para mostrársela al elenco y le habían comunicado que las pruebas estaban funcionando bien.

Cuando Warner Bros. anunció que no estrenaría la película; el actor llegó a una explicación aparentemente lógica. Si un estudio estaba dispuesto a guardar una producción terminada, pensó que probablemente el resultado no era bueno.

“Simplemente pensé: 'Bueno, están cancelando la película. Tiene que ser mala'”, recordó Forte sobre aquellos días.

Seis días después de conocerse la decisión, parte del elenco y del equipo se reunió en las instalaciones de Warner Bros. en Burbank para verla.

La reunión terminó siendo conocida entre los involucrados como “la proyección fúnebre”, porque asumían que sería una de las pocas oportunidades para verla.

Asimismo, la reacción de Forte cambió después de aquella función. El actor consideró que la película era incluso mejor de lo que esperaba, algo que hizo todavía más difícil entender por qué había sido descartada.

La frustración aumentó precisamente porque no estaban despidiéndose de un proyecto incompleto. Para sus responsables, tenían entre manos una película que podía estrenarse y encontrar público.

Coyote vs. Acme fue cancelada por Warner Bros. en 2023. Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

¿De qué trata Coyote vs. Acme?

La cinta lleva a la pantalla una pregunta que los seguidores de Looney Tunes podrían haberse hecho durante décadas. ¿Qué pasaría si Wile E. Coyote responsabilizara a Acme por todos los productos que le han fallado mientras intenta atrapar al Correcaminos?

Después de sufrir innumerables accidentes con cohetes, explosivos y otros inventos de la compañía, el Coyote decide contratar al abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, para demandar a la corporación.

Del otro lado aparece Buddy Crane, el abogado corporativo interpretado por John Cena, encargado de defender a Acme durante el proceso.

El reparto también incluye a Lana Condor y P.J. Byrne, mientras que varios personajes clásicos de Looney Tunes forman parte de la historia.

La película combina animación y acción real bajo la dirección de Dave Green. Entre sus referentes estuvo ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, una de las producciones más conocidas por integrar personajes animados dentro de escenarios y actuaciones reales.

El proyecto también tiene un origen particular. Su premisa toma como inspiración un texto humorístico de Ian Frazier publicado en The New Yorker en 1990, que imaginaba una demanda del Coyote contra Acme.

Will Forte protagoniza Coyote vs. Acme junto a los Looney Tunes. Foto: Captura Coyote vs. Acme y Ketchup Entertainment

La cancelación provocó una campaña para rescatar la película

Una vez que se conoció la decisión de Warner Bros., distintas figuras de la industria comenzaron a pedir que la película pudiera estrenarse.

Cineastas como Phil Lord, Christopher Miller, Daniel Kwan y Daniel Scheinert estuvieron entre quienes defendieron públicamente el proyecto. El caso incluso llegó al terreno político cuando el congresista estadounidense Joaquín Castro pidió revisar las prácticas relacionadas con este tipo de cancelaciones.

El actor de voz Eric Bauza, quien participa interpretando personajes de Looney Tunes, también impulsó la campaña #ReleaseCoyoteVsACME.

La presión continuó fuera de internet. El director Dave Green recordó haber encontrado imágenes de personas disfrazadas como Wile E. Coyote protestando frente al estudio para pedir que la película pudiera ser vista.

Warner Bros. terminó permitiendo que el proyecto buscara un comprador, abriendo una posibilidad que meses antes parecía descartada.

El Coyote vuelve con sus clásicos planes contra ACME en Coyote vs. Acme. Captura de Pantalla tráiler

¿Cómo logró salvarse Coyote vs. Acme?

La respuesta llegó de la mano de Ketchup Entertainment, distribuidora independiente que también llevó a los cines The Day the Earth Blew Up, otra producción basada en los personajes de Looney Tunes.

En 2025, la compañía adquirió los derechos de Coyote vs. Acme por alrededor de 50 millones de dólares, permitiendo que el proyecto retomara su camino hacia las salas.

El rescate produjo además una coincidencia difícil de ignorar. La película cuenta la historia de un personaje pequeño enfrentándose a una poderosa corporación, mientras que fuera de la pantalla la propia producción había pasado años intentando sobrevivir a una decisión empresarial.

El director Dave Green reconoció que esa historia cambió incluso la manera de mirar su propia película, pues encontró paralelismos que no habían sido planeados cuando comenzó el proyecto.

La distribuidora decidió aprovechar ese antecedente en la promoción y presentó el proyecto como “la película que ACME no quería que vieras”.

La película de Coyote vs. Acme mezcla acción real con personajes animados. X @DiscussingFilm

¿Cuándo se estrena Coyote vs. Acme?

Después de casi tres años de incertidumbre, Coyote vs. Acme llegará a los cines el 28 de agosto de 2026. La fecha aparece confirmada por Ketchup Entertainment, actual distribuidora de la película.