Sorpresa en Toronto: Sting acompaña a Trudie Styler en el aclamado estreno de 'Up Against It'

TORONTO.- La penúltima jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto tuvo como inesperado protagonista al cantante británico Sting, quien sin previo anuncio, apareció en la alfombra roja de la película Up Against It, dirigida por su esposa Trudie Styler y que se realizó ayer en la explanada de la sala de conciertos Roy Thomson Hall de esta ciudad.

Sólo vengo a apoyar a mi compañera, no puedo dar entrevistas”, explicó la leyenda de la música a su paso por la pasarela, en la que decenas de medios de comunicación intentaban obtener alguna declaración de su parte.

Para lo que sí tuvo tiempo, fue para posar ante las cámaras junto a la realizadora, con quien está casado desde el 20 de agosto de 1992, aunque su historia se remonta a principios de los 80.

Curiosamente su historia de amor comenzó en medio de un escándalo, pues Styler era una de las mejores amigas de su esposa, la artista irlandesa Frances Tomelty, con quien llevaba 10 años casado.

En ese tiempo, Gordon Sumner (el verdadero nombre de Sting) no sólo estaba casado con Frances, sino que ya era padre de su primer hijo, Joe. Trudie, por su parte, era pareja del actor Peter O’Toole y formaba parte de la Royal Shakespeare Company, el afamado grupo teatral donde Tomelty también era parte del elenco.

Según cuenta el cantante en su biografía Broken Music, se enamoró de Styler desde el primer momento en que la vio. En 1982 Sting y Trudie se volvieron amantes y al poco tiempo decidieron finalmente apostar por su amor, que ha durado más de 40 años y ha dado como fruto cuatro hijos.

“Hay algo entre nosotros que funciona. Está la química, innegable, y nos queremos”, compartió hace algún tiempo Styler sobre su larga relación sentimental con el exvocalista de The Police.

Antonio Banderas Cortesía Illa Serna

Ambos se convirtieron en la delicia de los fotógrafos y camarógrafos que cubrieron la premier de Up Against It, un drama con toques de comedia que narra la historia de un matrimonio divorciado que debe tener otro hijo para salvar la vida de su hija enferma.

En la cinta también participa el legendario actor Forest Whitaker, ganador del Oscar por su trabajo en El último rey de Escocia (2006), y Antonio Banderas, quien charló brevemente con los medios reunidos para la ocasión.

“Fue muy hermoso tener la posibilidad de actuar en una película que tiene todos los elementos que también tiene la vida: comedia, drama, gentileza y confusión.

Hubo dos razones por las que me involucré en este proyecto: el guion y mi amistad con Trudie (la directora), a quien conozco desde hace más de 30 años y siempre habíamos tenido la intención de trabajar juntos.

“Así es que fue un acto de amor, amabilidad y preocupación sobre los altibajos de la vida lo que nos permitió estar juntos en esta película”, expresó el actor de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Filadelfia (1993), Entrevista con el vampiro (1994), La máscara del zorro (1998), la saga de Spy Kids y Uncharted: Fuera del mapa (2022).

Por lo pronto, Up Against It obtuvo una gran acogida en el TIFF, tanto del público, como de la crítica, que calificó de vibrante e ingeniosa la producción británica. Como ejemplo tenemos esta crítica que escribió Pete Hammond para el sitio Deadline.

Forest Whitaker Cortesía Illa Serna

“Esta comedia dramática e ingeniosa de la directora Trudie Styler muestra lo que sucede cuando los imprevistos caóticos de la vida y la muerte irrumpen en un divorcio conflictivo.

“La película, de cuidada estética, muestra los escenarios londinenses en todo su esplendor; Styler, apoyada en un guion que evita los clichés, ha logrado una historia inteligente y sofisticada sobre adultos disfuncionales que, en los momentos más difíciles, deben aprender el verdadero significado del amor y la familia, así como qué es lo que realmente importa.”

Con esta premier, el certamen canadiense entró en su recta final de la edición 51, que este sábado anunciará los pocos premios que entrega (del público y de la crítica), pues no hay que olvidar que el TIFF es por naturaleza un festival no competitivo.