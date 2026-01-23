Harry Potter en la vida real: amor, pareja y paternidad de sus protagonistas

Aunque el mundo mágico de Harry Potter se despidió oficialmente de la pantalla grande en 2011, la historia que conquistó a millones de personas alrededor del mundo sigue viva. La saga no solo marcó a toda una generación, también acompañó a muchos de sus protagonistas en su crecimiento personal, profesional… y familiar.

Hoy, varios de los actores que dieron vida a estos entrañables personajes ya son mamás y papás, y han encontrado en la vida real una magia distinta: la del amor y la familia.

Si eres fan de Harry Potter y te has preguntado qué ha sido de ellos fuera de Hogwarts, aquí te lo contamos.

Daniel Radcliffe: el mago que hoy vive la magia de la paternidad

Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter, mantiene una relación con la actriz estadounidense Erin Darke, conocida por su participación en series como Good Girls Revolt, The Marvelous Mrs. Maisel y Dietland.

La pareja se convirtió en padre y madre en abril de 2023, dando un nuevo giro a la vida del actor, quien hoy disfruta de la paternidad lejos de los reflectores.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: @dannielradclife

Emma Watson: Hermione y su amor por la vida académica

Emma Watson, la inolvidable Hermione Granger, mantiene una relación con Kieran Brown, quien, a diferencia de la actriz, prefiere mantenerse alejado del ojo público.

Kieran es estudiante de la Universidad de Oxford y, según diversos medios, comparte con Emma, quien tiene 35 años, su pasión por la vida académica.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: Pinterest

Rupert Grint: de Ron Weasley a papá de dos niñas

Rupert Grint, el actor británico de 37 años que interpretó a Ron Weasley, tiene una relación desde 2011 con la actriz británica Georgia Groome.

Juntos han formado una familia y ya son padres de dos niñas: Wednesday, nacida en mayo de 2020, y Goldie, quien llegó al mundo en abril de 2025.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: @rupertgrint

Bonnie Wright: Ginny Weasley y una familia fuera de Hogwarts

Bonnie Wright, quien interpretó a Ginny Weasley, está casada con Andrew Lococo, a quien conoció en 2020 gracias a una amiga en común.

Andrew es empresario y originario de San Diego, Estados Unidos. La pareja dio la bienvenida a su hijo Elio Ocean Wright Lococo, nacido el 19 de septiembre de 2023, iniciando una nueva etapa como padres.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: @thisisbwright

Robert Pattinson: el amor más allá de Cedric Diggory

Robert Pattinson, recordado por su papel de Cedric Diggory, mantiene una relación con la actriz y cantante Suki Waterhouse.

En marzo de 2024, ambos se convirtieron en padres de una niña, cuya identidad han decidido mantener en privado, priorizando su bienestar y una vida familiar alejada de los reflectores.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: Pinterest

Devon Murray: compromiso y nuevos comienzos

Devon Murray, quien interpretó a Seamus Finnigan, mantiene una relación desde 2018 con Shannon McCaffrey.

La pareja atraviesa una etapa muy especial, ya que se encuentran comprometidos, listos para dar un paso importante en su historia de amor.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: @devonmurrayofficial

Matthew Lewis: Neville Longbottom y un amor que floreció

Matthew Lewis, el querido Neville Longbottom, uno de los más queridos del mundo mágico, por su crecimiento en el personaje, está casado con Angela Jones.

La pareja se conoció en 2016 y contrajo matrimonio en mayo de 2018, rodeados de amigos y familiares.

Estas son las parejas en la vida real del elenco de Harry Potter Foto: @mattdavelewis

Hoy, muchos de los actores que alguna vez nos hechizaron con la magia de Harry Potter viven una etapa completamente distinta, marcada por el amor, la familia y, en varios casos, la maternidad y la paternidad.

Esta conexión más humana y cercana ha fortalecido el vínculo con sus fans, quienes los siguen acompañando, ahora fuera de Hogwarts, en la aventura más importante de todas: la vida familiar.