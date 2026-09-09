Seguimos en juego de clases: Denise Gutiérrez, Quique Rangel y Mike Sandoval musicalizan Metrópolis

Una película de hace casi un siglo volverá a escucharse como si estuviera ocurriendo por primera vez. Metrópolis, el clásico de Fritz Lang, llegará al Festival de Cine Alemán con una nueva música creada e interpretada en vivo por músicos mexicanos.

El proyecto reúne a Quique Rangel (Café Tacvba) y Mike Sandoval, integrantes de 2Contrabajos, con Denise Gutiérrez, cantante y compositora de Hello Seahorse! La colaboración comenzó después de que el festival invitara a 2Contrabajos a trabajar sobre la película.

Para Rangel, el encuentro musical confirmó desde el principio que existía una posibilidad creativa. “Nos juntamos a probar si sí iba a funcionar y, desde el primer día que nos juntamos a tocar, sabíamos que ahí había algo”, recuerda el músico en entrevista con Excélsior.

2Contrabajos lleva cerca de cinco años desarrollando proyectos que relacionan la música con otras disciplinas. El trabajo del dúo ha incluido colaboraciones con el teatro, la poesía y el arte contemporáneo. Esa experiencia fue el punto de partida para acercarse a una película que también ha sido relacionada con distintas expresiones artísticas desde su estreno en 1927.

La primera aproximación de Rangel consistió en observar la película por fragmentos. El músico tuvo como referencia una de las restauraciones realizadas a partir de material recuperado décadas después de que varias partes de la cinta fueran consideradas perdidas.

Sin embargo, el objetivo no era reconstruir el acompañamiento anterior, sino encontrar una respuesta musical propia. “Se trataba de generar algo diferente”, explica Rangel.

Si bien estas referencias e ideas recurrentes respecto a espacios o personajes es algo que está ahí y que es un recurso del que estamos echando mano, también se trata de generar algo que es la expresión de tres músicos en este momento, a cien años de cuando fue generada esta propuesta original”.

Conferencia de prensa de la 25 edición del Festival de Cine Alemán, se realizará del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. Cuartoscuro

Metrópolis fue dirigida por Fritz Lang y escrita junto con Thea von Harbou, autora de la novela en la que se basa la película. La historia presenta una ciudad dividida entre quienes controlan la vida económica desde la superficie y los trabajadores que permanecen en las profundidades y mantienen en funcionamiento las máquinas. La cinta se convirtió en una referencia del cine de ciencia ficción por la ciudad que imaginó, sus grandes máquinas y la representación de una sociedad marcada por diferencias entre clases.

Esos elementos también están presentes en la forma en que los músicos construyen su interpretación. Rangel explica que algunos sonidos estarán relacionados con personajes o espacios, pero que la propuesta no parte de una reproducción literal.

El músico también destaca la dimensión visual de la cinta, especialmente sus escenarios y efectos.

Hay elementos que han cambiado y herramientas que han evolucionado: el tipo de actuación, el maquillaje, los efectos especiales, que a mí me parecen maravillosos. “A mí me gusta mucho cada vez que aparecen estos planos generales de ciudad, porque se me olvida que son maquetas”, destaca.

La música tampoco estará completamente determinada antes de la función. La improvisación ocupa un lugar central en el trabajo de 2Contrabajos y será parte de la presentación de Metrópolis.

Rangel aclara que improvisar no significa tocar notas sin dirección, sino construir la música durante el momento de la interpretación.

La improvisación musical no es soltar notas aleatorias, sino que es una composición en el momento”, explica. Esa condición también hará que la función dependa del momento y del espacio en el que ocurra.

Denise Gutiérrez aborda esa libertad desde otra perspectiva. Para la cantante, la distancia entre la película y quienes la interpretarán permite que la obra dialogue con el presente sin intentar reproducir exactamente lo que sus creadores quisieron expresar hace casi 100 años. La imagen permanece en pantalla, mientras los músicos responden desde sus propias experiencias. “Yo siento que no se trata necesariamente de ser fieles a algo, porque la imagen es fiel y ahí está”, afirma.

Gutiérrez también relaciona esa decisión con la invitación realizada por el Instituto Goethe y el Festival de Cine Alemán.

Conferencia para presentar detalles de la musicalización del clásico. Cuartoscuro

La intención, explica, consiste en colocar frente a una obra histórica a músicos que pertenecen a otro país y a otra época. “Se trata de ser fieles a uno mismo”, dice. “¿A quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Mike? ¿Quién es Quique? Y cómo transformamos, dentro de nuestra propia experiencia o a partir de nuestra propia experiencia de vida, lo que Fritz Lang, lo que la guionista, con los instrumentos vocales, con el instrumento del contrabajo, las emociones que la película nos está ofreciendo”.

La película también plantea una coincidencia particular con el momento de esta presentación, pues Metrópolis se desarrolla en un futuro situado en 2026, el mismo año en que esta nueva interpretación llegará a México.

La coincidencia forma parte del contexto de la edición 25 del Festival de Cine Alemán, que este año lleva como eje Futuros desobedientes. La película será proyectada en una versión restaurada y acompañada en vivo por los músicos mexicanos.

Para Mike Sandoval, esa coincidencia permite mirar la cinta desde un lugar distinto al de sus elementos tecnológicos. También considera que aquello que más le impresiona de la trama se encuentra en el conflicto social que plantea.

Lo más escalofriantes que es actual, no tanto por la tecnología, sino porque sigue siendo el mismo tema de olvidarse del corazón cuando hay una constante lucha de clases sociales”, afirma.

La presentación reunirá así una película realizada en Alemania durante la década de 1920 con una interpretación musical creada desde México en 2026. Rangel, Sandoval y Gutiérrez utilizarán dos contrabajos y la voz para acompañar las imágenes de Lang, sin una ejecución completamente predeterminada. “No se trata de ser fieles, sino de estar en movimiento y de transformar en ese momento”, resume Gutiérrez.

La nueva lectura sonora de Metrópolis se presentará el 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris como parte de la inauguración del 25 Festival de Cine Alemán. La función permitirá que una obra concebida para imaginar el futuro sea acompañada, un siglo después, por una música creada desde el presente.