Sofía Vergara y Dan Reynolds, de Imagine Dragons, desatan rumores de romance tras ser vistos juntos

Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, han despertado rumores de un posible romance después de que fueran vistos juntos en Beverly Hills, California. La actriz y el cantante protagonizaron una salida que ha llamado la atención, especialmente porque ambos han pasado por cambios en su vida sentimental.

Aunque ninguno de los dos ha hablado sobre la posibilidad de tener una relación, su reciente encuentro ha provocado especulaciones sobre si entre ellos está comenzando una historia de amor o simplemente mantienen una amistad.

Sofía Vergara IG

La colombiana, recordada por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family, ha mantenido su vida amorosa bajo la atención del público, sobre todo desde su separación del actor Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante varios años.

Por su parte, el líder de Imagine Dragons, agrupación conocida por éxitos como Radioactive, Demons y Believer, también ha enfrentado cambios en el terreno amoroso, por lo que su cercanía con Vergara no ha pasado desapercibida.

¿Sofía Vergara y Dan Reynolds tienen un romance?

Los rumores comenzaron después de que TMZ publicara este domingo 25 de octubre información sobre una salida que tuvieron los famosos en un conocido restaurante de Beverly Hills.

IG: Imagine Dragons

El encuentro ocurrió en Cipriani, un establecimiento al que acudieron para cenar acompañados de varios amigos, entre ellos Anastasia Soare.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las fotografías exclusivas obtenidas por el medio estadounidense, en las que Sofía Vergara y Dan Reynolds aparecen tomados de la mano durante la velada.

Otro detalle que despertó curiosidad fue la manera en la que los famosos abandonaron el lugar. Según TMZ, ambos salieron por una puerta trasera del restaurante alrededor de las 12:30 de la madrugada, aparentemente intentando pasar desapercibidos.

A pesar de estas imágenes, todavía no se sabe si la actriz de 54 años y el cantante de 39 mantienen una relación sentimental o si únicamente se trató de una salida entre amigos.

El portal estadounidense buscó a los representantes de las dos celebridades para conocer su versión sobre este encuentro, pero hasta la publicación de la noticia no había obtenido respuesta.

¿Qué pasó con las últimas relaciones de Sofía Vergara y Dan Reynolds?

La posible cercanía entre los famosos surge en un momento en el que ambos han estado solteros, de acuerdo con la información más reciente sobre sus respectivas relaciones.

En el caso del cantante, su última pareja conocida fue la actriz Minka Kelly, con quien mantuvo un romance durante los últimos años. Sin embargo, a principios de octubre de 2026 se dio a conocer que habían terminado.

The Image Direct/The Grosby Group

Mientras tanto, Vergara ha sido relacionada sentimentalmente con diferentes personas desde que terminó su matrimonio con Joe Manganiello en 2023.

Uno de ellos fue Justin Saliman, un cirujano ortopédico con quien apareció públicamente en distintas ocasiones entre 2023 y 2024. Aunque fueron vistos juntos durante varios meses, posteriormente la colombiana habló de su soltería.

Sofia Vergara y Joe Manganiello

También surgieron rumores de una relación con el empresario Douglas Chabbott, debido a las fotografías que compartían y a sus apariciones en eventos y viajes.

No obstante, en febrero de 2026 la actriz aclaró que Chabbott era uno de sus mejores amigos y aseguró que no tenía pareja.

Joe Manganiello hizo declaraciones sobre su matrimonio con Sofía Vergara

El reciente encuentro de la colombiana con Dan Reynolds también ocurre después de que su exesposo volviera a hablar públicamente de su relación.

En sus memorias, tituladas Bloodlines, Manganiello afirmó que la actriz llegó a criticarlo por su enfermedad autoinmune, declaraciones que nuevamente pusieron su matrimonio en el centro de la conversación.

Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, Vergara compartió una publicación sobre el narcisismo que fue interpretada por algunos como una posible indirecta hacia el actor, aunque ella no confirmó que estuviera dirigida a él.

Además, fuentes citadas por TMZ señalaron que la colombiana no recibió una copia anticipada del libro antes de que saliera a la venta.