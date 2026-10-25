Demandan a Anthropic por 274 canciones de Elvis Presley; acusan a su IA de plagiar letras

Los titulares de derechos sobre canciones interpretadas por Elvis Presley demandaron a Anthropic por presuntamente utilizar sus obras sin autorización para entrenar inteligencia artificial.

El reclamo también cuestiona las respuestas de Claude, el asistente de la compañía, que según los demandantes reproduce elementos de las canciones incluso cuando se le pide adaptarlas.

La acción fue presentada el viernes 23 de octubre ante un tribunal federal del Distrito Norte de California y comprende 274 composiciones. Entre los demandantes figuran ABG EPE IP LLC, vinculada con Authentic Brands Group, la editorial Raleigh Music Publishing y otros titulares de derechos.

¿Qué canciones de Elvis Presley aparecen en la demanda?

El caso incluye algunos de los títulos más reconocibles del repertorio de Elvis, como Can’t Help Falling in Love, Don’t Be Cruel y A Little Less Conversation, además de All Shook Up, Return to Sender y (You’re the) Devil in Disguise.

Según informó inicialmente Billboard, los propietarios sostienen que Anthropic aprovechó esas obras para desarrollar su tecnología sin obtener las licencias correspondientes. El señalamiento se refiere a derechos sobre las composiciones y sus letras, por lo que no debe confundirse con una acusación de clonar la voz del cantante.

Richard Busch, abogado principal del caso, afirmó en el escrito que sus clientes buscan defender sus derechos exclusivos frente a una empresa que, según su acusación, construyó su negocio mediante infracciones a gran escala. También destacó que los demandantes son “profundamente protectores de estas canciones icónicas”.

La muerte de Elvis Presley, ocurrida en 1977, continúa rodeada de teorías y preguntas sobre su verdadero estado de salud. Grosby

¿Qué acusan a Claude de reproducir?

Los demandantes señalan que el problema no termina con el material utilizado durante el entrenamiento. También alegan que Claude genera versiones de canciones protegidas que conservan su estructura y otros elementos reconocibles, aunque cambie algunas palabras.

El escrito describe pruebas en las que se pidió al asistente recrear canciones para un público moderno. Según la acusación, las respuestas mantuvieron semejanzas que los titulares consideran reproducciones o adaptaciones sin licencia, incluso después de que Anthropic incorporara mecanismos para limitar ese tipo de resultados.

La demanda busca una compensación de 150 mil dólares por cada una de las 274 obras, equivalente a 41.1 millones de dólares por ese concepto. Se trata de una cantidad solicitada por los demandantes, no de una indemnización ordenada por el tribunal.

Anthropic rechaza las acusaciones

Aunque la compañía no había respondido cuando se publicó el reporte inicial de Billboard, posteriormente un representante comunicó su postura a Pitchfork: “No estamos de acuerdo con las acusaciones y tenemos la intención de defendernos plenamente en este caso”, declaró, en traducción del inglés.

Foto: AFP

El caso se suma a otros litigios contra Anthropic por el uso de obras protegidas. Una de las discusiones centrales es si entrenar modelos con esos materiales puede ampararse en el fair use, conocido como uso justo, o si requiere autorización y pago a sus propietarios.

La música y la IA ya se enfrentan en otros tribunales

En otro proceso que involucra a Universal Music Publishing, Concord y ABKCO, Anthropic ha defendido que el entrenamiento transforma el material para permitir que Claude comprenda el lenguaje. Las editoriales, en cambio, argumentan que el sistema puede producir letras que compiten con las obras de sus autores.

Ambas partes expusieron esos argumentos ante la jueza Eumi Lee, quien no emitió una resolución durante aquella audiencia. Entre los asuntos discutidos estuvo el posible daño al mercado de licencias musicales.

Richard Busch cuenta con experiencia en disputas de derechos de autor dentro de la industria musical. Representó a los herederos de Marvin Gaye en el caso contra Robin Thicke y Pharrell Williams por “Blurred Lines”, que terminó con un veredicto favorable a sus clientes por infringir “Got to Give It Up”.