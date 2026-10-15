Joe Manganiello publica fotos impactantes de su enfermedad: ¿qué tiene que ver Sofía Vergara?

Joe Manganiello decidió mostrar una parte de su vida que hasta ahora muchos de sus seguidores desconocían. El actor publicó en Instagram fotografías de las cirugías y las secuelas físicas que enfrentó durante siete años por una enfermedad autoinmune que puso en riesgo su vida.

Las imágenes forman parte de la promoción de Bloodlines, su nuevo libro, publicado el 13 de octubre. En sus páginas, el actor habla de los problemas de salud que marcaron esa etapa y cuenta una experiencia que relaciona con una supuesta maldición vudú. Según su relato, un chamán le aseguró que alguien del pasado sentimental de Sofía Vergara podría estar detrás de lo que le ocurría.

La historia ha llamado la atención porque Manganiello atravesó parte de esa lucha médica mientras estaba casado con la actriz colombiana. Sin embargo, la relación entre su enfermedad y la supuesta maldición forma parte de lo que él cuenta en sus memorias; no se trata de una explicación médica comprobada.

Joe Manganiello muestra las secuelas de su enfermedad

Una de las fotografías que compartió el actor corresponde a los días posteriores a una cirugía en la que le extirparon el intestino grueso. Manganiello explicó que su peso cayó de manera considerable después de la intervención y que perdió alrededor de 27 kilos en apenas dos semanas.

En la descripción de la imagen también mencionó que todavía se alcanzaba a ver parte de la bolsa de ostomía que tuvo que utilizar tras la operación. Este dispositivo permite recoger los desechos del cuerpo cuando el funcionamiento habitual del aparato digestivo se ve alterado por una intervención quirúrgica.

Una de las fotografías que compartió el actor corresponde a los días posteriores a una cirugía en la que le extirparon el intestino grueso. Instagram: Joe Manganiello

El actor publicó otra fotografía de su abdomen después de una segunda cirugía. En esta ocasión, los médicos retiraron la bolsa de ostomía y reconectaron la parte restante de su aparato digestivo mediante un procedimiento conocido como anastomosis.

El actor publicó otra fotografía de su abdomen después de una segunda cirugía. Instagram: Joe Manganiello

Las imágenes también muestran algunas de las afectaciones en la piel que sufrió durante los siete años que estuvo enfermo. De acuerdo con su testimonio, llegó a padecer distintas afecciones cutáneas, en ocasiones al mismo tiempo, mientras lidiaba con los demás síntomas.

Las imágenes también muestran algunas de las afectaciones en la piel que sufrió durante los siete años que estuvo enfermo. Instagram: Joe Manganiello

Manganiello acompañó las fotografías con explicaciones sobre cada procedimiento. Aunque las imágenes pueden resultar difíciles de ver, decidió compartirlas para contar con mayor detalle lo que vivió y cómo afectó su cuerpo.

¿Qué tiene que ver Sofía Vergara con la supuesta maldición?

En Bloodlines, el actor también relata una conversación que tuvo por teléfono con un chamán cubano. Según su versión, el hombre le aseguró que sus problemas de salud estaban relacionados con una supuesta maldición vudú que habría sido dirigida contra él por alguien vinculado al pasado sentimental de Sofía Vergara.

Manganiello contó que el chamán mencionó detalles sobre sus problemas intestinales que, según él, no conocían algunas personas cercanas a su familia. La conversación lo llevó a sospechar de Nick Loeb, exprometido de la actriz colombiana.

No obstante, se trata de una sospecha narrada por el propio actor, sin pruebas presentadas en la información disponible que permitan confirmar que Loeb tuviera relación con su enfermedad o con una supuesta maldición.

Manganiello contó que el chamán mencionó detalles sobre sus problemas intestinales Foto: Cuartoscuro

La historia aparece en medio de los recuerdos de una etapa complicada para Manganiello. Sus problemas médicos comenzaron a afectar seriamente su vida durante los años en que estuvo casado con Vergara, con quien contrajo matrimonio en 2015. Durante ese periodo enfrentó dolores abdominales, fatiga y otras complicaciones que requirieron atención médica y varias intervenciones.

La pareja anunció su separación en julio de 2023 y su divorcio se concretó posteriormente. Ahora, con la publicación de Bloodlines, el actor vuelve a hablar de aquellos años desde una perspectiva personal y comparte detalles de una experiencia que, hasta ahora, había mantenido en buena parte fuera de la mirada pública.