Premios Oscar 2026: todo sobre los shows musicales y la actuación de KPop Demon Hunters con "Golden"

De acuerdo con la revista Variety, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue clara: no hay tiempo para cinco números musicales completos. En una carta enviada a los nominados y obtenida por el medio, los productores ejecutivos Raj Kapoor, Katy Mullan y Taryn Hurd explicaron que interpretar las cinco canciones nominadas añadiría alrededor de 25 minutos a la transmisión, un lujo imposible para una gala que, por contrato, dura tres horas y media y presenta 24 categorías competitivas, incluyendo el recién añadido Oscar al Casting.

Conan O’Brien será el anfitrión de una ceremonia que busca ser más ágil, sin sacrificar el reconocimiento artístico. Por ello, la música no desaparece, pero se transforma.

“Golden” y el fenómeno global de KPop Demon Hunters

La gran ganadora en términos de visibilidad será KPop Demon Hunters. Su tema “Golden”, interpretado en vivo durante la gala, promete ser uno de los momentos más comentados de la noche. El musical animado se convirtió en un éxito internacional, conectando con audiencias jóvenes y consolidando la influencia del pop asiático en el cine.

Además de su nominación a Mejor Canción Original, KPop Demon Hunters compite este año en:

Mejor Película Animada Mejor Banda Sonora Original Mejor Diseño de Producción Mejor Sonido

La Academia justificó la elección de “Golden” como uno de los dos shows en vivo por el impacto cultural global de la película y el papel central que la música juega en su narrativa.

Las KPOP Demon Hunters NETFLIX

“Sinners” y la otra gran apuesta musical de la noche

El segundo número musical confirmado será “I Lied to You”, del oscuro drama de vampiros Sinners. Con una propuesta más íntima y emocional, la canción representa el contraste perfecto frente al despliegue pop de KPop Demon Hunters. Según la carta, ambos números estarán diseñados como segmentos especiales, pensados para mostrar cómo la música ayudó a que estas historias resonaran con el público a nivel mundial.

¿Qué pasa con las demás canciones nominadas?

Aunque no se interpretarán en vivo, todas las canciones nominadas estarán presentes en la transmisión. La Academia apostará por paquetes cinematográficos a medida, construidos con imágenes de las películas, fragmentos detrás de cámaras y contexto creativo.

Entre las canciones que no tendrán actuación en vivo se encuentran:

Dear Me, de Diane Warren (su 17ª nominación ), del documental Diane Warren: Relentless

), del documental Diane Warren: Relentless El tema principal de Nick Cave y Bryce Dessner para Train Dreams

“Sweet Dreams of Joy”, de Nicholas Pike, para ¡Viva Verdi!

Además, los nominados recibirán apoyo promocional adicional en redes sociales, con colaboraciones como Spotify y contenidos exclusivos.

Los nominados a Mejor Banda Sonora Original

En la categoría de Mejor Banda Sonora Original, los compositores que compiten este año son:

KPop Demon Hunters – Banda sonora de Han Min-jae

– Banda sonora de Sinners – Música original de Alexandre Desplat

– Música original de Train Dreams – Nick Cave & Bryce Dessner

¡Viva Verdi! – Nicholas Pike

The Last Frontier – Hildur Guðnadóttir

Una categoría diversa que refleja desde el pop contemporáneo hasta la música orquestal clásica y experimental.

Las KPOP Demon Hunters NETFLIX

Una gala que apuesta por el equilibrio

La carta concluye con un mensaje claro: ningún nominado queda fuera. La Academia insiste en que el trabajo musical es parte esencial del ecosistema cinematográfico y que esta nueva estructura busca honrarlo sin sacrificar el ritmo del espectáculo.

La 98ª edición de los Premios Oscar, que se transmitirá en vivo el 15 de marzo, promete emociones, debate y, sobre todo, dos momentos musicales que ya generan expectativa mundial. Y todo indica que cuando suene “Golden”, el Dolby Theatre vibrará al ritmo del K-pop.

AAAT*