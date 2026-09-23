Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en partido de NFL 49ers vs. Vikings en México

Majo Aguilar se prepara para vivir una noche importante en su carrera. La cantante, conocida por su trabajo en la música mexicana, formará parte de un evento que reunirá a miles de aficionados en la Ciudad de México y que marcará el regreso de la NFL a la capital del país.

Su participación ocurrirá en uno de los momentos más solemnes de la jornada, cuando las miradas todavía no estén puestas en el marcador, sino en lo que sucede sobre el campo antes de que arranque el juego. La NFL dio a conocer los nombres de las artistas que acompañarán esta ceremonia y Majo Aguilar figura entre ellas.

Majo Aguilar Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

El anuncio se suma a los preparativos para un encuentro que ha despertado interés tanto por los equipos que jugarán como por el espectáculo musical previsto para esa noche. Después de cuatro años sin un partido de temporada regular de la NFL en la Ciudad de México, la música también tendrá un lugar en su regreso.

Majo Aguilar cantará el Himno Nacional Mexicano

La NFL confirmó que Majo Aguilar interpretará el Himno Nacional Mexicano antes del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. Su presentación será parte de la ceremonia previa al inicio del encuentro.

Majo Aguilar Foto de IG: Majo Aguilar

La intérprete llevará su voz a un escenario diferente al de sus conciertos habituales. Esta vez cantará ante los aficionados que acudan al estadio para ver el partido y frente a quienes sigan el evento por televisión.

¿Quién cantará el himno de Estados Unidos?

La artista MXKA interpretará el himno estadounidense. La cantante y compositora nació en Oakland, California, y tiene una conexión cercana con México, ya que su madre es originaria de la Ciudad de México.

De esta manera, las dos artistas estarán a cargo de los himnos de los países vinculados con el encuentro: México como sede del partido y Estados Unidos como país de origen de los equipos. Ambas presentaciones se realizarán antes de que los jugadores salgan a disputar el balón.

The Warning estará en el show de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo quedará en manos de The Warning, banda mexicana de rock integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. El grupo, originario de Monterrey, fue anunciado previamente por la NFL como el acto principal de esa parte del evento.

¿Cuándo será el partido de la NFL en México?

Los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El inicio del encuentro está programado para las 7:20 de la noche, tiempo del centro del país, como parte de la Semana 11 de la temporada regular.

El juego también significará el regreso de los 49ers a México. La última vez que disputaron un encuentro en la capital fue en 2022, frente a los Arizona Cardinals. Desde entonces, la ciudad no había recibido otro partido de temporada regular de la NFL.