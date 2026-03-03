La oficina ¡huele a limpio!

The Office, aquel concepto televisivo cocreado en el Reino Unido por Ricky Gervais y Stephen Merchant en 2001, ha tenido por lo menos trece adaptaciones a nivel mundial, sumándose una más —sí, una más— hecha en México: La oficina, que tiene dentro de su equipo creativo, entre otros, a Gary Alazraki y a Marcos Bucay.

“La instrucción de la BBC y de Ricky Gervais era: ‘Ya no quiero ver más adaptaciones, quiero ver el cóver de mi show’, lo cual era muy bueno para nosotros; era lo que buscábamos para no repetir los chistes ni las historias. Ya que estaban los personajes, no teníamos idea de cómo se iban a ver en la vida real, entonces Alex Reza y su equipo vieron a mil 300 actores para llegar a estos finos y fantásticos chicos”, contó Gaz Alazraki durante la presentación de la serie la mañana de ayer.

Será a partir del próximo 13 de marzo que el público podrá ver en Prime Video los ocho capítulos de La oficina, serie que se desarrolla al interior de la oficina que comparten varios de los trabajadores de la empresa hidrocálida de Jabones Olimpo, liderada por el junior pueblerino Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla.

Con este contexto histórico, los creadores de la serie le dieron rienda suelta a la burla, la irreverencia y la mexicanidad, lo que dio como resultado un proyecto que sí o sí hace reír por todo el ingenio de los guiones y los personajes.

“En cuanto al tipo de comedia que estamos haciendo, lo importante fue no dejar de preguntarnos nunca de qué nos estábamos riendo. Hubo muchísima improvisación y hubo muchas situaciones muy incómodas. Lo que se me pedía desde la dirección era incomodar a mis compañeras y compañeros para obtener reacciones auténticas y sorprendentes; entonces creo que lo que suscitó es que no hubo llamado en que no nos paráramos a discutir cuál era el chiste, en dónde estaba depositado el humor, y el humor emerge de un grupo de trabajadores que padecen la incompetencia, la ineptitud y la imprudencia de su jefe, al que están obligados a tolerar”, comentó a Excélsior Fernando Bonilla.

Ante la predisposición que hay en muchos de los fans de The Office sobre la adaptación que se hizo en México, el actor Fernando Bonilla confesó que cuando le ofrecieron el proyecto —al igual que le pasó al resto del elenco— sintió un rechazo instantáneo debido a la delgada línea que existía entre hacer una buena y una mala versión.

“Yo no quería ser partícipe de esta masacre porque la versión original, la británica, es un referente indiscutible en el tipo de comedia que consumo y que me gusta hacer, y por eso no quería ser cómplice de su asesinato; pero conforme fui conociendo más del proyecto, me di cuenta de que había muchísimo trabajo atrás de esta versión, y por eso estamos acá hoy y me siento afortunadamente satisfecho con el trabajo”, apuntó el actor.

La oficina cuenta dentro de su elenco con Fernando Bonilla, Edgar Villa, Alejandra Ley, Elena del Río, Guillermo Quintanilla, Alexa Zuart y Fabrizio Santini, por mencionar sólo a algunos; todos ellos realmente conquistan al público con el trabajo que le imprimieron a este proyecto que sí o sí hace reír y que viene a refrescar la pantalla, dándole oportunidad a actores con muchísimo talento que esperemos alcancen la fama como empleados de Olimpo.