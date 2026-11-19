Silvana Estrada pasó cerca de cinco años trabajando en las canciones de Vendrán suaves lluvias. Durante ese tiempo, viajó por distintos lugares del mundo y exploró sonidos e instrumentos que le ayudaron a darle forma al disco. Cuando el álbum salió en 2025, el público por fin pudo escuchar el resultado de ese trabajo.

En México, la cantautora también vivió un momento importante en su carrera. Por primera vez agotó las entradas para uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, lo que le permitió abrir nuevas fechas. A ese logro se sumó el Grammy Latino que ganó en 2026 por Vendrán suaves lluvias.

IG: Silvana Estrada

Ahora, la cantante mexicana tendrá un nuevo reto en su carrera: componer las canciones que formarán parte de un musical inspirado en la vida de Frida Kahlo.

Silvana Estrada compondrá la música de un musical sobre Frida Kahlo

La cantautora mexicana será la compositora de un nuevo musical inspirado en la vida de Frida Kahlo. Su trabajo consistirá en crear la música que acompañará la historia de la pintora.

La puesta en escena estará a cargo de Diane Paulus, quien dirigirá a un equipo creativo integrado por mujeres. Entre ellas también se encuentra Georgina Escobar, dramaturga mexicana que participará en la escritura del musical.

IG: Silvana Estrada

Escobar y Estrada trabajarán en dos partes de una misma historia. La dramaturga se encargará de escribir la obra, mientras que la cantautora dará forma a su música.

¿Qué se sabe del nuevo musical sobre Frida Kahlo?

Al hablar del proyecto, Diane Paulus compartió qué le llama la atención de la pintora y por qué le entusiasma trabajar con Escobar y Estrada. La directora expresó su admiración por la manera en que Kahlo afrontó las dificultades de su vida y por la creatividad que mostró en su trabajo.

“Me inspira profundamente la resiliencia, la pasión y la creatividad de Frida Kahlo, y me entusiasma trabajar con Georgina y Silvana para explorar la vida de esta extraordinaria artista en un nuevo musical”, compartió la directora en un comunicado.

La obra está en sus primeras etapas. La participación de Paulus, Escobar y Silvana Estrada es uno de los primeros detalles que se han dado a conocer. Por ahora, quedan pendientes el anuncio del elenco, la fecha de estreno y el lugar donde se presentará el musical.

Los proyectos de Silvana Estrada fuera de México

El musical coincide con otro encargo para la cantautora mexicana. La Filarmónica de Los Ángeles la nombró directora creativa de música latina para la temporada 2027-2028.