Shrek 5, ¿quién es quién en las voces originales y el doblaje de la película?

Tras la revelación del primer tráiler de la película de Shrek 5, se confirmó el regreso de algunos actores de doblaje, como Eugenio Derbéz, sin embargo, también se pudo notar la ausencia de la voz clásica del protagonista por parte de Alfonso Obregón.

DreamWorks y Universal presentaron este martes 16 de junio el primer vistazo a la quinta entrega de la saga y el adelanto trae vueltos locos a los seguidores. Las imágenes muestran desde el clásico libro de cuentos, hasta una parodia a la película de Frozen y a la galleta de jengibre con la tendencia del ‘aumento de gluteos’.

Además de mostrar que los personajes volverán a recorrer el reino de Muy Muy Lejano, encontrándose con nuevas criaturas y situaciones absurdas, se puede ver cómo han crecido los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle, quienes ya se presentan como jóvenes que acompañan a sus padres en una nueva historia.

¿Quién es quién en las voces y el doblaje de Shrek 5?

Shrek 5 se estrena en el 2027. Especial

Tras todo el revuelo que ha causado la ausencia de Alfonso Obregón en la voz de Shrek, muchos se preguntan entonces cómo quedó el reparto de voces y doblaje.

Los actores de voz originales para la película son:

Mike Myers: Shrek

Eddi Murphy: Burro

Cameron Diaz: Fiona

Mientras que para los hijos de Fiona y Shrek quedaron:

Zendaya: Felicia

Marcello Hernández: Fergus

Skylar Gisondo : Farkle

En doblaje, el reparto quedó así:

Eugenio Derbez: Burro

Dulce Guerrero: Fiona

Galleta de jengibre: José Gilberto Vilchis

Pese a que Alfonso Obregón no aparece en el tráiler dando voz a Shrek, hasta el momento no existe un anuncio oficial de DreamWorks Animation o Universal Pictures que confirme quiénes conformarán el reparto definitivo del doblaje latino de la película en su versión final.

Algunos especulan que quien tomaría el mando para dar voz al protagonista de Shrek era Faisy, a quien muchos reconocen por el programa televisivo Me Caigo de Risa. Este no sería el primer trabajo de este tipo para el conductor, pues ya participó en la franquicia cuando encarnó a Jack Horner en la película Gato con Botas: El Último Deseo.

De ser real lo anterior, se pone sobre la mesa la duda sobre cómo afectará el recibimiento de la película en Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena la película de Shrek 5?

Shrek 5 se estrena en el 2027. Especial

Su estreno estuvo programado para verano de 2026, luego se movió a diciembre de 2026 y ahora la fecha de estreno es el 30 de junio de 2027.

Sobre el retraso, Universal Pictures no ha salido a dar un comunicado al respecto, pero se especula que tiene que ver con que quieren tener más tiempo la captación de la taquilla que posiblemente no le permitiría llegar a lo esperado si compite directamente con Avengers: Doomsday y La Era del hielo 6.

Dirigida por Walt Dohrn y Conrad Vernon, la cinta promete honrar los elementos clásicos de la saga que conquistaron a generaciones.

¿Quién es Alfonso Obregón y por qué ha quedado fuera de algunos doblajes?

Alfonso Obregón Inclán es uno de los actores de doblaje más reconocidos de México. Nació en la Ciudad de México en 1960 y tiene una trayectoria de varias décadas como actor, director de doblaje y maestro de actuación de voz. Su fama internacional en Latinoamérica llegó principalmente por interpretar a Shrek en la versión en español latino de la franquicia.

Su caso ha generado polémica porque en los últimos años ha quedado fuera de algunos proyectos donde antes participaba. Una de las ausencias más comentadas fue la de Shrek 5, donde muchos seguidores esperaban que regresara como la voz del ogro verde.

Uno de los motivos relacionados con su menor presencia en proyectos de doblaje fue la controversia legal que enfrentó en 2024. Obregón fue detenido tras denuncias de presunto abuso sexual presentadas por alumnas de sus cursos de doblaje. Él negó las acusaciones y afirmó que se trató de una interpretación errónea de ejercicios de técnica vocal. Posteriormente quedó en libertad y los procedimientos en su contra terminaron sin una condena; él sostuvo públicamente que fue declarado inocente.

Además de esa controversia, el propio Alfonso Obregón ha señalado que algunas separaciones de proyectos tuvieron que ver con diferencias profesionales y contractuales. En el caso de Shrek 5, explicó que su participación dependía de que la producción aceptara ciertas condiciones, como tener mayor participación creativa, dirigir el doblaje, recibir una compensación que considerara justa y tener reconocimiento en la promoción.

Antes de esta polémica, ya había ocurrido que algunos personajes que interpretaba fueran recasteados. Él ha atribuido varias de esas salidas a decisiones de estudios o desacuerdos laborales.