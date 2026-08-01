El Pato Merlín ya tiene nuevo hogar: así fue el cambio de vida de su familia

Merlín, el tierno pato que conquistó las redes sociales y que muchos consideraron la mascota no oficial del Mundial, tiene un nuevo hogar. La familia que anteriormente vivía en un local comercial ahora disfruta de una casa propia, un cambio que llegó tras la inesperada fama del famoso pato.

Desde que en junio fue captado caminando tranquilamente con una playera de apoyo a la Selección Mexicana, mientras acompañaba a sus dueños que vendían agua durante la fiesta mundialista, Merlín se convirtió en un fenómeno viral. Hoy, su historia ha dado un giro que ha transformado la vida de toda su familia.

Pato Merlín estrena casa: así es su nuevo hogar

A través de un video difundido por Milenio, la familia abrió las puertas de su nuevo hogar. Karla Ivette Gómez compartió cómo es el espacio en el que ahora viven, el cual pudieron adquirir gracias a un crédito del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México.

En las imágenes también se observan fotografías familiares de Karla, Cristian, Carlos y, por supuesto, de Merlín, quien es considerado un integrante más de la familia y permanece con ellos en todo momento.

¿Cómo cambió la vida de la familia del Pato Merlín?

Karla Ivette Gómez explicó que actualmente atraviesan una etapa mucho más estable que la que vivían antes. Incluso, durante una entrevista con Excélsior en la presentación de la linea de tenis inspirada en Merlín, Karla habló sobre cómo la popularidad del pato transformó la vida de su familia.

"Nos cambió 180 grados, seguimos igual trabajando. Nosotros somos gente de mucho trabajo, de mucho empuje. Entonces, en lo que ha cambiado es que tenemos proyectos muy buenos para el bienestar de mis hijos, hablando también de Merlín porque obviamente es un hijo más en la casa. Son proyectos muy padres para todos", explicó Karla Ivette.

Además, destacó que las colaboraciones que han aceptado son principalmente con empresas mexicanas. Entre ellas se encuentran la Lotería Nacional, que lanzó un billete conmemorativo relacionado con el Mundial, Cooperativa Pascual y Panam.

Pato Merlín ya tiene nuevo hogar: conoce cómo vive ahora la familia Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

Los nuevos proyectos del Pato Merlín

La familia también reveló a Milenio que ya trabaja en nuevos proyectos derivados de la popularidad de Merlín. Uno de ellos es un libro del Pato Merlín, que tendrá un costo de 149 pesos y estará disponible próximamente.

Además, del videojuego Pato Merlín Run, desarrollado en colaboración con Ogre Pixel, en el que los jugadores deberán esquivar obstáculos y patear balones mientras acompañan al famoso pato en su aventura.

Pato Merlín ya tiene nuevo hogar: conoce cómo vive ahora la familia Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

La familia agradece cada oportunidad que ha surgido gracias al cariño que miles de personas han mostrado por el simpático pato que conquistó las redes sociales.