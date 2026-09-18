Así suena “Agua ya está en la calle”: nueva colaboración de Shakira y Maluma

Shakira y Maluma vuelven a unir sus voces en una nueva canción que ya está dando de qué hablar entre sus seguidores. Se trata de “Agua”, un tema que explora la atracción y la química entre dos personas y que marca una nueva colaboración entre los artistas.

Desde que la canción fue anunciada hace más de una semana, los fans esperaban con emoción poder escucharla completa, especialmente porque esta no es la primera vez que Shakira y Maluma trabajan juntos. Ambos artistas ya han compartido varias canciones que se han convertido en éxitos y ahora vuelven a apostar por una colaboración que rápidamente comienza a llamar la atención.

Nueva canción de Maluma y Shakira

La nueva canción “Agua”, fue realizada como una coautoría de ambos cantantes, además de contar con la participación de otros artistas en su creación.

El tema comienza con la voz de Maluma, quien interpreta una letra que habla sobre la atracción y las señales que surgen entre dos personas:

“Tus manos bajando lento una y otra vez sin hablar, tus ojos ya me lo dejaron ver son señales, y hoy seguro que vas a caer, a caer, a caer”.

Después entra Shakira para continuar con la canción y darle paso a una letra que mantiene la idea de esa atracción y química entre ambos:

“Me diste de tu boca y ahora quiero más, te metiste adentro, ya no hay vuelta atrás”.

Más adelante llega el coro, en el que Maluma y Shakira unen sus voces para interpretar esta nueva colaboración:

“Nos podemos quedar con el que hubiera sido, pero mañana vamoa’ estar arrepentidos. Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan. Nuestra química no sabe mentir”.

Seguidores reaccionan a la nueva canción de Shakira y Maluma

A tan solo un día de su estreno, “Agua” ya comienza a sumar reproducciones en las plataformas de música y en YouTube, donde el tema alcanzó alrededor de 910 mil reproducciones.

Los artistas también compartieron la llegada de esta nueva canción a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde las publicaciones relacionadas con la colaboración ya reúnen 1.5 millones de reacciones y 22 mil comentarios.

Entre las reacciones de sus seguidores destacan los mensajes de quienes aseguran haber disfrutado la canción y celebran que Shakira y Maluma vuelvan a trabajar juntos en un nuevo tema.

Otras colaboraciones de Shakira y Maluma

“Agua” se suma a la lista de canciones que Shakira y Maluma han realizado juntos a lo largo de los años. Esta nueva colaboración llega después de otros temas en los que ambos artistas han unido sus voces:

“La Bicicleta (Remix)” (2016) “Chantaje” (2016) “Trap” (2017) “Clandestino” (2018) “Agua” (2026)

Con esta nueva canción, Shakira y Maluma vuelven a encontrarse musicalmente y suman otro tema a una colaboración que sus seguidores han seguido desde hace varios años.