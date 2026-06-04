¿Qué hace Lisa de Blackpink con Raúl Jiménez y Mbappé? El video que ya es viral

A unos días del arranque del Mundial 2026, las redes sociales encontraron un nuevo tema de conversación que mezcla fútbol, música y cultura pop. La protagonista es Lisa, integrante de Blackpink, quien apareció junto al delantero mexicano Raúl Jiménez y la superestrella francesa Kylian Mbappé en un anuncio promocional que rápidamente se volvió tendencia.

El video ha llamado la atención por su tono divertido. En una de las escenas más comentadas, Raúl Jiménez se acerca a la cantante para pedirle un autógrafo, un momento que provocó miles de reacciones entre los seguidores del futbolista y los fanáticos del K-pop.

Sin embargo, la situación cambia en cuestión de segundos cuando el atacante mexicano sale corriendo con el balón para evitar que Mbappé se lo arrebate, generando una secuencia llena de humor que ha conquistado a usuarios de todo el mundo.

La combinación entre una de las artistas más populares del planeta y dos figuras del futbol internacional convirtió al clip en un fenómeno viral casi inmediato.

El inesperado crossover entre México y la reina del K-pop

Para muchos usuarios mexicanos, la aparición de Lisa junto a Raúl Jiménez representa uno de los cruces culturales más inesperados y emocionantes de los últimos años.

Las publicaciones relacionadas con el video acumulan miles de comentarios celebrando la interacción entre ambos personajes. Algunos seguidores incluso calificaron el encuentro como "el crossover que no sabían que necesitaban", mientras otros destacaron la creciente influencia global de la cultura coreana en eventos deportivos de primer nivel.

El impacto ha sido especialmente fuerte en México, donde Blackpink cuenta con una enorme base de seguidores que no tardó en viralizar cada segundo de la campaña.

El importante papel de LISA en el Mundial 2026

La presencia de Lisa en las actividades relacionadas con la Copa Mundial no es una casualidad. La cantante forma parte de una de las apuestas musicales más ambiciosas que ha realizado la FIFA en toda su historia.

Para esta edición del torneo, el organismo decidió crear un álbum oficial compuesto por múltiples canciones que representan la diversidad cultural de los países anfitriones y del público global que sigue el futbol.

Dentro de ese proyecto destaca "Goals", uno de los sencillos principales del álbum mundialista.

La canción reúne a Lisa con la artista brasileña Anitta y el cantante nigeriano Rema, fusionando elementos de K-pop, pop latino y afrobeat en una producción diseñada para conectar con audiencias de diferentes regiones del mundo.

El tema ha generado gran expectativa entre los aficionados debido a su sonido moderno y a la combinación de tres figuras internacionales que dominan las plataformas de streaming.

El detalle viral que también conquistó internet

Además de la participación de sus intérpretes, el video de "Goals" consiguió llamar la atención por incluir un inesperado invitado.

Durante algunas secuencias aparece un gigantesco Labubu, el popular personaje coleccionable que se ha convertido en una sensación mundial y que además guarda una estrecha relación con LISA, quien ha demostrado públicamente su afición por estas figuras.

La aparición del personaje provocó una auténtica ola de comentarios en redes sociales y ayudó a impulsar todavía más la conversación alrededor del lanzamiento.

Lisa llevará el Mundial al escenario

El protagonismo de la integrante de Blackpink no terminará con el lanzamiento de la canción oficial.

La cantante también participará en una de las ceremonias más importantes relacionadas con el Mundial 2026, donde interpretará "Goals" frente a miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del planeta.

El videoclip de “Goals” mostrará una estética urbana inspirada en la pasión por el futbol. YouTube

Su actuación marcará un nuevo capítulo para el K-pop dentro de los eventos deportivos internacionales, consolidando la presencia de artistas asiáticos en espectáculos que históricamente habían sido dominados por figuras occidentales.