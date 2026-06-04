Alejandro Fernández hace historia: cantará el Himno Nacional en el arranque del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está por terminar y México se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia deportiva reciente. A pocos días del silbatazo inicial, se confirmó que Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural del torneo, un honor reservado para figuras de gran relevancia cultural.

El esperado encuentro se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana debutará frente a Sudáfrica en el primer partido del certamen. Antes de que ruede el balón, millones de espectadores en todo el mundo escucharán la voz de "El Potrillo" entonando uno de los símbolos más representativos del país.

Alejandro Fernández será protagonista de la fiesta mundialista

La noticia fue dada a conocer durante una presentación encabezada por los organizadores de la FIFA en México, quienes revelaron nuevos detalles sobre la logística y producción del evento inaugural.

La participación de Alejandro Fernández no se limitará únicamente a la interpretación del Himno Nacional. El artista jalisciense también formará parte del espectáculo musical que abrirá oficialmente la Copa del Mundo, una ceremonia que busca mostrar la riqueza cultural de México ante una audiencia global.

durante un concierto. Foto de IG: Alejandro Fernández

Con una trayectoria de más de tres décadas y una de las voces más reconocidas de la música regional mexicana, Fernández se convertirá en uno de los rostros principales de la inauguración del torneo más importante del futbol internacional.

El orgullo de representar a México ante el mundo

Tras conocerse la noticia, el intérprete expresó su emoción por formar parte de un evento que marcará la historia del deporte y la música.

A través de sus redes sociales, Alejandro Fernández destacó el orgullo que siente por representar a México en un escenario de alcance mundial. El cantante también ha tenido una participación especial dentro de los proyectos musicales relacionados con la Copa del Mundo.

Su presencia en el Mundial 2026 llega en un momento clave de su carrera, consolidándolo como uno de los artistas mexicanos con mayor reconocimiento internacional y como una figura capaz de conectar con diferentes generaciones de aficionados.

Un Mundial que apuesta por la música como nunca antes

La FIFA decidió innovar para esta edición del torneo con una propuesta inédita: en lugar de lanzar una sola canción oficial, presentó un álbum completo compuesto por 18 temas inspirados en la diversidad cultural de México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones.

Entre las producciones más destacadas se encuentra "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy, considerada la canción principal del Mundial 2026.

Además, el proyecto musical incluye colaboraciones de artistas mexicanos de distintos géneros. Belinda y Los Ángeles Azules participan con "Por Ella"; Carín León se une a Jelly Roll y Cirkut en "Lighter"; mientras que Natanael Cano comparte créditos con 21 Savage y French Montana en "Three Nations".

Por su parte, Alejandro Fernández forma parte del álbum con "Mi México Lindo", una canción inspirada en el mariachi y en el orgullo de representar la identidad nacional ante el mundo.

Los artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de apertura reunirá a una amplia variedad de talentos que representan distintos estilos musicales y regiones del continente.

Hasta el momento, los organizadores han confirmado la participación de:

Maná

Maná Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

Alejandro Fernández

Se espera que durante el espectáculo se combinen elementos musicales y tecnológicos para ofrecer una experiencia que refleje la diversidad cultural de los países anfitriones.

Inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Especial

El horario de la ceremonia inaugural

La FIFA ya definió el cronograma para el día que dará inicio al Mundial 2026 en territorio mexicano.

El programa contempla las siguientes actividades:

09:00 horas: Apertura de puertas del estadio.

09:00 horas: Apertura de puertas del estadio. 11:00 horas: Todos los asistentes deberán encontrarse en sus lugares.

11:30 horas: Inicio de la ceremonia inaugural.

12:05 horas: Conclusión del espectáculo de apertura.

12:10 horas: Calentamiento de los equipos.

13:00 horas: Inicio del partido entre México y Sudáfrica.

Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

Con la participación de Alejandro Fernández, una ceremonia repleta de estrellas y el debut de la Selección Mexicana, el Mundial 2026 promete arrancar con una de las celebraciones más espectaculares que se recuerden en la historia reciente del futbol.