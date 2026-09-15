Shakira vuelve a España y habla del duro momento que vivió al marcharse; "pude reconstruirme"

Shakira regresó a España con un emotivo mensaje en el que recordó que dejó el país durante uno de los momentos más difíciles de su vida y aseguró que ahora vuelve “entera” para ofrecer 12 conciertos en Madrid.

La cantante colombiana compartió una reflexión en sus redes sociales pocos días antes de comenzar la residencia con la que cerrará una nueva etapa de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

“Estoy muy emocionada de volver a España”, comenzó la artista, quien durante años vivió en Barcelona y construyó allí una parte importante de su vida familiar.

“Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista”, escribió.

El comentario llega tres años después de que Shakira abandonara Barcelona junto a sus hijos y se instalara en Miami tras la separación de Gerard Piqué, una etapa sobre la que posteriormente habló en canciones y entrevistas como un periodo de transformación personal.

Shakira agradece a sus fans españoles por acompañarla

En su mensaje, Shakira reconoció especialmente el respaldo que recibió de sus seguidores españoles durante los años posteriores a su salida del país.

“En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor”, expresó.

La colombiana aseguró que regresar ahora a España rodeada de ese cariño tiene un significado distinto.

“Esta vez entera y con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí”, concluyó la colombiana en su post en redes sociales.

Su publicación coincide con su llegada a Madrid, donde comenzará este viernes 18 de septiembre una residencia de 12 conciertos en el recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde.

Shakira compartió un mensaje con sus seguidores Especial

Shakira dará 12 conciertos en Madrid

Los espectáculos se repartirán durante cuatro fines de semana consecutivos.

Shakira se presentará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

La residencia forma parte de un proyecto denominado ES LATINA, concebido no solamente como una serie de conciertos, sino como una celebración de la cultura latinoamericana y española.

Alrededor del recinto se instalará Macondo Park, una experiencia con música, gastronomía, literatura, moda y otras actividades culturales que reunirá a artistas de España y América Latina.

El vestuario que Shakira llevó durante el medio tiempo de la final fue confeccionado durante dos semanas. AFP

La organización espera recibir a alrededor de 600 mil personas durante las 12 fechas, en un espacio construido especialmente para esta residencia.

“El Atlántico ya no es un océano que separa”: Shakira

Shakira también utilizó su publicación para hablar sobre la relación entre España y América Latina.

La cantante aseguró que su regreso busca celebrar esa conexión cultural y describió el Atlántico ya no como una distancia entre ambos territorios, sino como un vínculo.

“Lo mejor de esta gran nación latina que somos, porque el Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une”, escribió.

El concepto está directamente relacionado con ES LATINA, proyecto en el que participarán artistas como Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente, además de decenas de músicos y creadores procedentes de distintos países.

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El regreso a España tiene además un peso simbólico dentro de la etapa artística que comenzó con Las Mujeres Ya No Lloran.

El disco, publicado en 2024, reunió varias de las canciones que Shakira creó durante y después de su separación, entre ellas Monotonía, Te felicito, TQG y su sesión con Bizarrap.

La propia cantante ha presentado esta etapa como un proceso de reconstrucción en el que transformó experiencias personales en música.