¿Qué pasó con el papá de Shakira? Cronología de su estado de salud tras su hospitalización

La salud del padre de Shakira ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores. En los últimos días, el nombre de William Mebarak ha estado en tendencia luego de que trascendiera su reciente hospitalización, lo que coincidió con uno de los conciertos más importantes de la artista en Brasil.

¿Qué le pasó al padre de Shakira?

Todo comenzó horas antes de que Shakira subiera al escenario en un multitudinario evento en Río de Janeiro, donde reunió a millones de personas en la zona de Copacabana. De acuerdo con versiones de medios internacionales, en ese momento la intérprete habría recibido la noticia de que su padre, de 94 años, presentó un episodio de isquemia, una condición que implica la disminución o interrupción del flujo sanguíneo en el organismo.

William Mebarak permaneció en terapia intensiva durante varias horas. Grosby Group

El cuadro médico encendió de inmediato las alertas. Debido a la gravedad inicial, William Mebarak fue trasladado a un hospital en Barranquilla, Colombia, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante al menos 24 horas permaneció bajo estricta vigilancia médica, mientras su familia seguía de cerca su evolución.

Este momento coincidió con el retraso en el concierto de Shakira en Brasil, lo que generó especulaciones entre los asistentes. Aunque el show finalmente se llevó a cabo con éxito —incluyendo éxitos como “Hips Don’t Lie” y “Te felicito”—, la situación personal de la artista habría influido en los tiempos del evento.

El incidente ocurrió antes de un importante concierto en Brasil. Grosby / IG shakira

William Mebarak sale del hospital

Con el paso de las horas, el panorama comenzó a mejorar. Reportes posteriores indicaron que el padre de la cantante respondió favorablemente al tratamiento, lo que permitió su traslado de la UCI a una habitación regular. Este cambio suele interpretarse como una señal positiva en procesos de recuperación, especialmente en pacientes de edad avanzada.

Su evolución fue favorable y salió de la UCI. IG shakira

Incluso, versiones más recientes apuntan a que William Mebarak ya habría sido dado de alta y se encontraría en casa, continuando su recuperación bajo supervisión médica. Aunque su estado actual se describe como estable, la situación sigue siendo delicada debido a su edad y a su historial de salud.

¿Cuál es el estado de salud de William Mebarak?

No es la primera vez que el padre de Shakira enfrenta complicaciones médicas. En los últimos años ha atravesado diversos episodios que han requerido hospitalización, incluyendo caídas, neumonía e intervenciones quirúrgicas.

Reportes indican que ya estaría recuperándose en casa. Instagram shakira

En 2023, por ejemplo, fue sometido a una operación para tratar la hidrocefalia mediante la colocación de una válvula en el cerebro, un procedimiento que generó atención mediática en su momento.

Este historial hace que cada nuevo incidente genere inquietud tanto en el entorno cercano de la familia como entre los fans de la artista, quienes saben lo importante que es William Mebarak en la vida de Shakira.

No es la primera vez que enfrenta problemas de salud. Instagram shakira

La cantante ha hablado en diversas ocasiones sobre la estrecha relación que mantiene con su padre, a quien considera una figura clave en su formación personal y profesional. A pesar de la preocupación, el desarrollo reciente parece moderadamente alentador.

La evolución favorable y el posible alta médica sugieren que el episodio pudo ser controlado a tiempo, aunque los cuidados deberán mantenerse constantes. Aunque la cantante no ha dado una postura oficial, distintos reportes permiten reconstruir una cronología de lo ocurrido.

Y como en ocasiones anteriores, durante su proceso de recuperación estará acompañado del apoyo cercano de su familia.