¿Mucho calor y lluvia? Cómo estará el clima para los conciertos de BTS en México

Luego de meses de espera, las ARMY mexicanas vivirán el sueño de ver a BTS en vivo desde este jueves 7 y hasta el domingo 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Pero una de las cosas que más preocupa a las asistentes de los conciertos es cómo estará el clima durante esos días, ya que la CDMX ha registrado olas de calor recientemente, mientras que por las tardes la ciudad suele convertirse en un caos debido a las lluvias esporádicas.

Las ARMY mexicanas vivirán el sueño de ver a BTS en vivo desde este jueves 7 Cuartoscuro

Así estará el clima para el concierto de BTS del jueves 7 de mayo

Para este jueves 7 de mayo, se prevé una temperatura máxima de 29°C en la CDMX, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 32°C.

Pero lo más importante a tomar en cuenta es la radiación solar. El índice UV alcanzará niveles muy poco saludables.

Además del calor, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia del 59% durante la tarde; eso sí, se esperan precipitaciones ligeras.

Hay que tomar en cuenta que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para este jueves en al menos 12 alcaldías.

Clima para el jueves 7 de mayo de 2026 Captura de Pantalla

Este será el clima para el concierto de BTS del sábado 9 de mayo

Para el sábado 9 de mayo se espera un ligero descenso en la temperatura, con una máxima de 27°C, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 31 grados.

Por su parte, el UV alcanzará niveles extremos de hasta 13 grados. Por ello, se recomienda que los que asistan a los conciertos se mantengan hidratados y utilicen protección solar durante gran parte del día.

El pronóstico también indica cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 63%.

Cómo estará el clima para los conciertos de BTS en México Captura de Pantalla

¿Cómo estará el clima para el domingo 10 de mayo?

Para el último concierto se esperan condiciones similares, con una temperatura máxima de 27°C y una sensación térmica de hasta 30 grados.

Durante la mañana habría periodos de sol y nubes, aunque el cielo tenderá a cubrirse conforme avance la tarde.

La probabilidad de lluvia aumentará hasta el 67%, con posibilidad de tormentas eléctricas y acumulaciones de hasta 3.4 mm de precipitación a lo largo del día.

Además, por la noche podrían registrarse chubascos aislados en distintas zonas de la ciudad.

Cómo estará el clima para los conciertos de BTS en México Cuartoscuro

ARMY pide a Tláloc que no llueva para conciertos de BTS

Parte del fandom de BTS visitó el monolito de Tláloc en el Museo Nacional de Antropología para pedirle que los días del concierto no hubiese lluvias.

Y es que con videos compartidos en internet se puede ver a las ARMY dejando freebies, pulseras y friendship bracelets frente a la enorme escultura del dios mexica de la lluvia.