El nombre de Shadolla Peterson volvió a aparecer en la conversación pública después del fallido intento de ejecución de Christa Pike, condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Tennessee en 1995.

Pike permaneció durante décadas en el corredor de la muerte y el 30 de septiembre de 2026 fue sometida a una ejecución por inyección letal que no consiguió provocarle la muerte. El Departamento de Corrección de Tennessee informó que fue trasladada a un hospital después del procedimiento.

Pero Pike no fue la única persona involucrada en aquel crimen. Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, ambos estudiantes del programa Job Corps, también estuvieron presentes durante el ataque contra Slemmer.

Mientras Pike recibió una sentencia de muerte y Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, Peterson tuvo un destino judicial completamente diferente.

Shadolla Peterson: ¿qué fue de la tercera implicada en el crimen de Christa Pike? Redes sociales

¿Quién es Shadolla Peterson y qué papel tuvo en el asesinato de Colleen Slemmer?

Shadolla Peterson tenía 18 años cuando ocurrió el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que también participaba en el programa Job Corps de Knoxville, Tennessee.

El homicidio ocurrió el 12 de enero de 1995, en una zona del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Los registros de la institución señalan que Pike, Shipp y Peterson llevaron a Slemmer hasta ese lugar, donde fue atacada.

De acuerdo con documentos judiciales de Tennessee, los tres jóvenes estuvieron involucrados en el ataque. Sin embargo, la participación de Peterson tuvo una diferencia fundamental respecto de Pike y Shipp: ella no fue condenada por el asesinato, sino como cómplice después del hecho.

Peterson actuó como vigilante durante el ataque. Después del homicidio fue detenida y, en un principio, enfrentó una acusación por asesinato en primer grado. Pike y Shipp fueron declarados culpables de asesinato, mientras que Peterson colaboró con las autoridades y recibió una condena como cómplice.

La diferencia sería determinante para el futuro de las tres personas involucradas.

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¿Qué condena recibió Shadolla Peterson por el asesinato de Colleen Slemmer?

Aunque inicialmente enfrentaba una acusación de asesinato en primer grado, Shadolla Peterson terminó aceptando un acuerdo con la fiscalía.

De acuerdo con el archivo del Knoxville News Sentinel, Peterson se declaró culpable de ser cómplice después del asesinato en primer grado. Como parte del acuerdo, la acusación original de asesinato fue retirada.

El acuerdo estableció una sentencia de seis años, de los cuales recibió crédito por 460 días que ya había pasado en prisión. El resto de la condena lo cumplió bajo libertad probatoria.

El acuerdo estuvo relacionado con la cooperación de Peterson con las autoridades y su testimonio contra Pike y Shipp. Los fiscales también consideraron que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera tenido una participación física en el asesinato más allá de actuar como vigilante.

Christa Pike fue condenada por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, mientras que Tadaryl Shipp recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Peterson, por su parte, terminó con una condena considerablemente menor después de aceptar el acuerdo con la fiscalía.

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¿Por qué Shadolla Peterson recibió una condena diferente a Christa Pike y Tadaryl Shipp?

La diferencia se explica por las circunstancias particulares de cada proceso judicial y, en el caso de Peterson, por el acuerdo que alcanzó con la fiscalía.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee documentó que Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato, mientras que Pike y Peterson tenían 18. El tribunal confirmó posteriormente las condenas de Shipp por asesinato en primer grado y conspiración.

Pike, en cambio, fue considerada responsable del asesinato y recibió la pena de muerte. La Corte Suprema de Tennessee confirmó posteriormente elementos centrales de su condena y describió la evidencia relacionada con la planificación y ejecución del crimen.

Peterson tomó otro camino. Después de su arresto aceptó colaborar con las autoridades y declarar contra sus compañeros. A cambio, la fiscalía retiró la acusación inicial de asesinato en primer grado y permitió que se declarara culpable de un cargo menor.

El archivo del Knoxville News Sentinel también resulta relevante porque recoge la posición de la fiscalía en aquel momento. El fiscal Bill Crabtree explicó que, con las pruebas disponibles, consideraban que un jurado habría podido condenar a Peterson por el cargo de complicidad, pero no necesariamente por asesinato.

Por ello, los tres involucrados terminaron con destinos radicalmente diferentes: Pike fue enviada al corredor de la muerte; Shipp permanece encarcelado y Peterson cumplió su sentencia y recuperó su libertad.

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¿Qué fue de Shadolla Peterson después del juicio?

Después de cumplir la sentencia que recibió por el caso, Shadolla Peterson se alejó de la atención pública.

Peterson terminó sus seis años de libertad probatoria y posteriormente llevó una vida privada. En este contexto, no existe información pública confiable que permita establecer dónde vive actualmente o a qué se dedica.

Así, pese a que su nombre volvió a circular a raíz del caso de Christa Pike, no hay información pública suficiente para afirmar que Peterson tenga actualmente una actividad relacionada con el mundo del espectáculo, los medios o el caso criminal.

Tampoco existen declaraciones recientes atribuidas a Peterson sobre el fallido intento de ejecución de Pike.

Su historia, por lo tanto, contrasta con la de sus antiguos compañeros. Mientras el caso de Pike volvió a ocupar titulares internacionales, Peterson ha permanecido fuera de los reflectores y mantiene una vida privada.

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¿Qué pasó con los otros involucrados en el caso de Christa Pike?

El destino de Shadolla Peterson resulta todavía más llamativo cuando se compara con el de Christa Pike y Tadaryl Shipp.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer y permaneció durante décadas en el corredor de la muerte. El Departamento de Corrección de Tennessee la identifica como la única mujer que se encontraba en ese momento en el corredor de la muerte del estado.

Su ejecución estaba programada para el 30 de septiembre de 2026. Sin embargo, el procedimiento no terminó como estaba previsto: después de recibir la inyección letal, Pike fue trasladada a un hospital. El Departamento de Corrección de Tennessee confirmó el traslado después de que el protocolo de ejecución concluyera sin producir su muerte.

La situación de Pike continuó generando atención días después. Hata el 4 de octubre su abogado ha informado que la mujer permanecía inconsciente y conectada a un ventilador tras el fallido procedimiento.

Tadaryl Shipp tuvo otro destino. El Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee señala que fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional; también recibió una sentencia por conspiración para cometer asesinato.

Shipp tenía 17 años al momento del crimen, un factor que influyó en que no recibiera una sentencia de muerte.

Así, más de tres décadas después del asesinato de Colleen Slemmer, los caminos de los tres involucrados son muy diferentes: Christa Pike continúa vinculada a una sentencia de muerte cuyo futuro quedó en incertidumbre tras el fallido procedimiento de ejecución; Tadaryl Shipp permanece en prisión; y Shadolla Peterson cumplió su condena y se mantiene alejada de la vida pública.

El caso volvió a cobrar relevancia en 2026 por el intento de ejecución de Pike, pero también dejó cuestionamientos sobre el destino de los demás implicados.

La respuesta, en el caso de Shadolla Peterson es que después de colaborar con las autoridades, cumplir una condena de seis años y terminar su periodo de libertad probatoria, desapareció prácticamente de los reflectores y optó por mantener su vida en privado.