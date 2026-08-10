Angélica Vale revela quién tomó la decisión de terminar su matrimonio

El proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón continúa en marcha, aunque la actriz dejó claro que la decisión de poner punto final a su relación no fue reciente. A nueve meses de que se presentara la solicitud de divorcio ante una corte del condado de Los Ángeles, la también conductora habló brevemente sobre la situación y explicó cómo ha vivido esta nueva etapa junto a sus hijos.

Durante un encuentro con medios de comunicación en México, fue cuestionada sobre el estado actual de los trámites legales. Sin embargo, debido a que el procedimiento continúa en manos de abogados, prefirió no revelar detalles.

Foto: Facebook Angélica Vale

¿Qué dijo Angélica Vale sobre su divorcio?

Angélica Vale confirmó que los documentos de divorcio todavía no han sido firmados y explicó que cualquier avance depende actualmente de sus representantes legales.

Todavía no puedo hablar nada, no puedo decir nada por aquello de los abogados. Sigue el proceso”, señaló la actriz en declaraciones recogidas por Talentos Latinos México.

Cuando los reporteros le preguntaron si existe disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo, respondió:

No, espero que sí todo venga bien. Es que todo está en manos de los abogados y no puedo hablar”.

¿Cómo han vivido sus hijos la separación?

Uno de los aspectos que más le preocupan a Angélica Vale son sus dos hijos. La actriz explicó que, aunque la separación representó un cambio importante para ellos, considera que ya atravesaron la etapa más complicada.

Llevamos año y medio separados, ya es un chorro, ya mis hijos ya la parte difícil, la parte fuerte ya la pasaron; ya todo lo que es que si el trámite, que si la firma, que si todo eso ya queda entre Otto y yo, que ya nos pondremos de acuerdo. Pero ya mis hijos ya como que agarraron la onda y no hay bronca”, expresó.

Foto: Facebook Angélica Vale

¿Angélica Vale y Otto Padrón mantienen una buena relación?

Pese al proceso de divorcio, la actriz aseguró que ambos han procurado conservar una relación cordial, principalmente por el bienestar de sus hijos.

La relación está bien con Otto, porque quieras o no vamos a ser socios toda la vida porque tenemos estos dos chamacotes; incluso ahora que estuve yo aquí [en México] trabajando vino un par de veces a verlos. Mientras eso siga así por ellos… Creo que es lo único que me importa: que estemos bien con ellos”, compartió.

La situación, de acuerdo con sus declaraciones, ha llevado a ambos a establecer una dinámica enfocada en mantener la estabilidad familiar, aun cuando su relación como pareja llegó a su fin.

¿Quién tomó la decisión de separarse?

Aunque Otto Padrón fue quien presentó formalmente la solicitud de divorcio en noviembre del año pasado, Angélica Vale aclaró que la determinación de terminar la relación había sido tomada previamente por ella.

En este caso fui yo la que dije: ‘Hasta aquí, ya no se puede’. Cuando ya hiciste absolutamente todo por tratar de salvar algo y te das cuenta que no y tomas la decisión correcta... Él fue el que lo puso, pero la decisión se había tomado hacía casi un año”, detalló.

Con esta declaración, la actriz dejó claro que la presentación legal del divorcio y el momento en que se tomó la decisión de terminar la relación fueron situaciones distintas.

Foto: Mezcalent

Por ahora, la actriz parece estar enfocada en su recuperación personal y en retomar plenamente sus proyectos profesionales. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, reconoció que no es algo que esté buscando actualmente.

Ay, no, espérame. Estoy recuperándome bien bonito, estoy en una etapa en la que me estoy como recuperando, estoy volviendo a trabajar, estoy como en otra onda. Si llega, llegará, seguramente diré bienvenido, pero todavía no”, contestó.

Por el momento, Angélica Vale continúa concentrada en esta nueva etapa de su vida, mientras el proceso legal de divorcio sigue su curso y busca mantener una relación estable con Otto Padrón por el bienestar de sus hijos.