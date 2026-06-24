¿Dónde está Sergio Andrade? Aline Hernández comparte fotos y pide ayuda para localizarlo

Las fotos actuales de Sergio Andrade, señalado por abuso, fueron retomadas y compartidas por Aline Hernández, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde pidió difundirlas para ayudar a dar con el paradero del exproductor.

Antonia Andrade Ríos, hija de Sonia Ríos y Sergio Andrade, causó revuelo durante los últimos días por una serie de mensajes en contra de su padre, a quien hizo un llamado para entregarse.

La joven además hizo públicas dos fotografías actuales de Sergio Andrade, con las que, dijo, pretendía que todos vieran como luce actualmente y así cuidarse de él.

Según Antonia, hay un proceso legal en contra de su padre, de personas a quienes hizo daño, y, en sus mensajes, se deslindó del apellido y pidió que tuvieran cuidado si lo llegaran a encontrar. Además de que señaló que resultaría útil dar información sobre él para facilitar la investigación.

Aline Hernández comparte fotos de Sergio Andrade y pide difundirlas

Aline Hernández comparte fotos de Sergio Andrade y pide su localización. Especial

Luego de que Antonia difundió las fotos, la exesposa de Sergio Andrade, Aline Hernández, las retomó y las publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Aline pidió disculpas por las molestias que podrían ocasionar las fotografías, pero recalcó que las hacía públicas para dar con el paradero de Sergio Andrade.

“Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan… pero este pdf y abusador así luce hoy, compartan y difundan para dar con él”, escribió.

En tanto, dio un mensaje contra los abusadores y la búsqueda de la verdad y la justicia:

El mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es el silencio”.

Las fotografías son las mismas que publicó Antonia hace unos días y que luego ella misma borró porque recordó que había un proceso legal en contra de su padre.

Lamentablemente el proceso legal puede retrasarse por muchos motivos, más estando a distancia. Así que, aunque se le vea no se puede proceder hasta que la orden se apruebe y difunda oficialmente”, dijo Antonia Andrade.

Relación de Aline Hernández y Sergio Andrade

Aline Hernández comparte fotos de Sergio Andrade y pide su localización. Especial

Aline Hernández y Sergio Andrade tuvieron una relación que se convirtió en una de las piezas clave del llamado Clan Trevi-Andrade. Su historia fue conocida públicamente después de que Aline publicara en 1998 el libro La Gloria por el infierno, donde relató su experiencia con él y señaló presuntos abusos dentro del círculo que rodeaba al productor y a Gloria Trevi.

Aline Hernández conoció a Sergio Andrade cuando ella buscaba abrirse camino en el mundo artístico. Él era un reconocido productor musical que había trabajado con distintos cantantes y tenía fama de impulsar nuevas carreras. Según el relato de Aline, ella llegó al entorno de Andrade siendo muy joven y terminó involucrándose sentimentalmente con él.

De acuerdo con las declaraciones que Aline hizo posteriormente, la relación comenzó cuando ella tenía 13 años, mientras que Andrade era un adulto. Se casaron en 1990 cuando ella aún era adolescente y, según su libro, esa relación estuvo marcada por manipulación, control psicológico y situaciones de abuso.

Su matrimonio duró poco tiempo. Después de separarse, Aline se convirtió en una de las principales personas que hablaron públicamente sobre el llamado Clan Trevi-Andrade.

¿El exproductor está prófugo?

Hasta ahora no hay información oficial sobre una orden de aprehensión en contra de Sergio Andrade. Lo único que se sabe es lo que dijo Antonia, su hija, al señalar que hay una investigación en contra de su padre.

De acuerdo con las declaraciones de Antonia, las autoridades buscan localizarlo para notificarlo sobre distintos procedimientos y que se presente a declarar.

Antonia Andrade asegura que su padre sigue evitando enfrentar las consecuencias de sus actos.