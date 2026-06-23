Foto actual de Sergio Andrade filtrada por su hija Antonia: ‘Sí es él’

Una foto actual de Sergio Andrade fue filtrada por Antonia Andrade Ríos, hija de Sonia Ríos y del exproductor, a fin de hacerle un llamado para que se entregue y enfrente la justicia, lo que reavivó el interés público sobre su paradero y situación legal.

La imagen fue compartida por Antonia en su cuenta oficial de Instagram, junto a una serie de mensajes en donde se deslinda del apellido y exige que se priorice la justicia sobre el espectáculo mediático.

Foto actual de Sergio Andrade filtrada por su hija Antonia

Sergio Andrade vuelve a la polémica por mensajes de su hija Antonia. Especial

Luego de filtrar la foto, Antonia respondió a las dudas sobre la veracidad de la misma y afirmó:

Muchos tienen duda de si es él de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias”.

En su historia, la hija de Sonia Ríos y Sergio Andrade, compartió una imagen en donde se ven dos fotografías del exproductor. En una lleva puesta una playera color amarillo-mostaza, con lentes; mientras que en la otra lleva puesta una chamarra azul. En una tiene solo bigote y en la otra barba, completamente lleno de canas y sonriente en ambas.

Sergio Andrade vuelve a la polémica por mensajes de su hija Antonia. Especial

Antonia, subrayó la importancia de darle difusión a la imagen a fin de proteger a otras personas.

Lo importante es que no siga haciendo daño. No me agrada NADA estar haciendo eso por aquí, y de hecho soy poco de redes, pero me parecía necesario”, escribió.

La joven pidió a los usuarios que, si lo veían en algún lugar, que por favor acudieran a las autoridades, sin embargo, Antonia Andrade decidió borrar dichas fotos tan solo unas horas después y explicó que las eliminó debido al proceso legal que ya hay contra su padre.

Lamentablemente el proceso legal puede retrasarse por muchos motivos, más estando a distancia. Así que, aunque se le vea no se puede proceder hasta que la orden se apruebe y difunda oficialmente”.

Tras borrar todo rastro del líder del clan Trevi – Andrade, Antonia pidió también que tuvieran cuidado si se acercan a él y señaló que cualquier información sobre su paradero y ubicación será de utilidad para dar con él y facilitar la investigación.

¿Dónde está el líder del clan Trevi-Andrade?

De acuerdo con los mensajes difundidos por Antonia, su petición está relacionada con los señalamientos y procesos legales que rodean nuevamente a su padre. La joven afirmó que está cansada de las consecuencias que, según ella, han provocado las acciones de Andrade y pidió que enfrente a las autoridades.

También pidió que no se le exijan detalles personales sobre lo ocurrido y señaló que esos temas deben ser tratados ante las autoridades correspondientes.

Cabe destacar que, actualmente no existe una confirmación oficial pública de que Sergio Andrade sea considerado prófugo de la justicia con una orden de búsqueda vigente, pero su paradero es desconocido y su hija pidió ayuda para localizarlo y reportarlo si alguien lo ve. Reportes señalan que se desconoce dónde se encuentra actualmente.

¿Quién es, qué hizo y por qué fue encarcelado?

El exproductor alcanzó fama en las décadas de 1980 y 1990 por impulsar carreras de artistas juveniles, especialmente la de Gloria Trevi, con quien formó una de las alianzas más polémicas de la industria musical mexicana.

Durante años fue considerado un personaje influyente dentro del entretenimiento, pero su nombre quedó marcado por acusaciones de abuso, explotación y corrupción de menores relacionadas con el llamado "Clan Trevi-Andrade", un caso que provocó uno de los mayores escándalos de la música mexicana.

El caso que lo llevó a prisión comenzó a finales de los años 90, cuando varias jóvenes denunciaron presuntos abusos cometidos dentro del entorno que Andrade manejaba junto con Gloria Trevi. Las acusaciones señalaban que existía una dinámica de manipulación, control y explotación hacia jóvenes aspirantes a cantantes.

En 2000, Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron detenidos en Brasil después de una investigación internacional. Posteriormente fueron extraditados a México para enfrentar procesos legales.

Andrade fue acusado de delitos como corrupción de menores y abuso sexual, entre otros señalamientos derivados del caso. Tras el proceso judicial, permaneció en prisión y posteriormente recuperó su libertad.