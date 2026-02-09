The Hives en el Teatro Metropólitan: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

The Hives es una agrupación que en diferentes ocasiones se ha presentado en México y en 2026 la banda regresa para presentarse no solo ante sus fans, sino que también ante los fans de My Chemical Romance, ya que serán los encargados de abrir sus conciertos.

Sin embargo, The Hives también dará un concierto en solitario antes de su presentación en el Estadio GNP como los teloneros de My Chemical Romance. Si irás al show de la banda, aquí te contamos los detalles que debes saber.

¿Cuándo se presentarán The Hives en México?

The Hives se presentará en la Ciudad de México para interpretar sus éxitos ante sus fans mexicanos.

La agrupación llegará al Teatro Metropólitan para dar un concierto este 11 de febrero. Se espera que el show empiece a las 9:00 PM. ¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan?

El Teatro Metrópolitan se encuentra en la avenida Independencia #90 en la colonia Centro. La manera más fácil de llegar si tomas el transporte público es en metro. Deberás llegar a la estación Juárez de la línea 3 y al salir caminar hacia Independencia.

También puedes llegar en metrobús, la estación más cercana es Juárez de la línea 3. Deberás caminar alrededor de 5 minutos hasta llegar al Teatro Metropólitan.

Por otra parte, si llegas en coche, puedes dejarlo en el estacionamiento ubicado entre avenida Juárez y Balderas, pero también hay otros estacionamientos cercanos al recinto.

Si lo prefieres puedes estacionarlo en Bellas Artes o en hoteles cercanos que ofrecen este servicio.

Probable setlist de The Hives en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable The Hives interprete en su concierto.

Enough Is Enough

Walk Idiot Walk

Rigor Mortis Radio

Paint a Picture

Main Offender

Born a Rebel

Stick Up

Bogus Operandi

Hate to Say I Told You So

Countdown to Shutdown

Come On!

Tick Tick Boom

Legalize Living

Bigger Hole to Fill

The Hives Forever Forever The Hives

PJG