¡Amor de papel y mucha nostalgia! Sentidos Opuestos llega al Auditorio Nacional

“¡Eres amor de papel…!” Si ya estás listo para disfrutar del concierto de Sentidos Opuestos este miércoles 12 de agosto de 2026, seguramente quieres saber cuáles podrían ser las canciones que integren el setlist y qué objetos puedes o no llevar al Auditorio Nacional.

El grupo, integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, decidió tomar caminos separados en 2001. Sin embargo, años después regresaron a los escenarios como parte de los 90’s Pop Tour, lo que los motivó a retomar su proyecto y emprender su propia gira.

Ahora, como parte de su gira Sin Límites, Sentidos Opuestos llegará a diferentes ciudades de México para reencontrarse con sus fans y revivir algunos de sus mayores éxitos.

¿Cuándo son los conciertos de Sentidos Opuestos en México en 2026?

Si aún no tienes tu boleto y te gustaría asistir a alguno de sus conciertos, Sentidos Opuestos contará con tres fechas en México, comenzando en la Ciudad de México.

12 de agosto de 2026: CDMX – Auditorio Nacional, 20:30 horas.

12 de agosto de 2026: – Auditorio Nacional, 20:30 horas. 25 de septiembre de 2026: Guadalajara , Jalisco – Teatro Diana, 21:00 horas.

, – Teatro Diana, 21:00 horas. 26 de septiembre de 2026: Monterrey, Nuevo León – Escenario GNP Seguros, 20:00 horas.

Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional: fechas, cómo llegar a auditorio Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Cuánto cuestan los boletos para Sentidos Opuestos en 2026?

Aunque todavía hay boletos disponibles para las tres fechas, los precios varían dependiendo de la ciudad y la sección elegida.

En CDMX, los precios van de 279 a mil 550 pesos.

En CDMX, los precios van de 279 a mil 550 pesos. En Guadalajara, Jalisco, los boletos tienen un costo de 496 a 2 mil 480 pesos.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, los precios van de 868 a 3 mil 100 pesos.

Posible setlist de Sentidos Opuestos

Aunque hasta el momento no se ha confirmado el setlist oficial que Sentidos Opuestos interpretará durante sus conciertos, se espera que el dúo incluya algunos de sus temas más conocidos y queridos por sus fans.

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio se encuentran:

Amor de Papel

Amor de Papel ¿Dónde están?

Fiesta

Fuego y pasión

Tú y yo

Mírame

Eternamente

Por supuesto, el repertorio podría cambiar y será hasta el concierto cuando los fans conozcan las canciones que finalmente formarán parte del espectáculo.

Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional: fechas, cómo llegar a auditorio Foto: Cuartoscuro.com / Moisés Pablo Nava

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Si vas a acudir al concierto en transporte público, existen diferentes opciones para llegar al Auditorio Nacional, dependiendo de la ruta que te quede más cerca.

Metrobús : puedes bajar en la estación Auditorio, de la Línea 7.

: puedes bajar en la estación Auditorio, de la Línea 7. Metro: la estación Auditorio, de la Línea 7, también es una alternativa para llegar al recinto.

Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional: fechas, cómo llegar a auditorio Foto: Canva

¿Qué cosas no puedo llevar al Auditorio Nacional?

Antes de salir rumbo al concierto de Sentidos Opuestos, es importante revisar qué objetos están restringidos dentro del Auditorio Nacional para evitar contratiempos al momento de ingresar.

Entre los artículos que no están permitidos se encuentran:

Alimentos. Mascotas. Cámaras fotográficas o de video. Bastones selfie. Apuntadores láser. Aparatos de grabación de audio. Armas de fuego, blancas o contundentes. Objetos punzantes o cortantes. Banderas o banderines con astas. Globos. Objetos que puedan impedir la visibilidad del público, como mantas, carteles, flores y globos. Mochilas, maletas, carriolas y otros objetos voluminosos que puedan obstaculizar la comodidad de los espectadores.

El recinto cuenta con un área de resguardo de objetos, en caso de que necesites dejar alguna pertenencia antes de ingresar.

Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional: fechas, cómo llegar a auditorio Foto: Canva / Ilustrativa

Si vas a acudir al concierto de Sentidos Opuestos, recuerda salir con anticipación para evitar contratiempos y llegar a tiempo para disfrutar de una noche llena de nostalgia, música y grandes éxitos junto a Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán.